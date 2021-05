Hrvatska nogometna reprezentacija definitivno odustaje od kampa u St. Andrewsu! Kako smo prvi doznali, naši reprezentativci će se za utakmice Eura pripremati u Rovinju, a to je potvrdio i HNS na svojim stranicama.

Razlog su stroga pravila zbog korone koja su na snazi u Škotskoj. U slučaju da se pojavi samo jedan pozitivan slučaj u reprezentaciji, cijela bi momčad trebala ići u karantenu, a Češka i Hrvatska nisu htjeli pristati na te uvjete pa su otkazali kamp u Škotskoj.

HNS je dobio preporuku Uefe da promijeni kamp reprezentacije zbog potencijalnog učinka mjera škotskih vlasti vezanih za epidemiju COVID-19 na hrvatsku reprezentaciju. Hrvatski nogometni savez nije želio riskirati mogućnost da zbog potencijalno jedne zaražene osobe među igračima i članovima stožera veći broj igrača mora u obveznu samoizolaciju te je odlučeno kako St Andrews neće biti kamp reprezentacije.

Iako je i Zagreb bio jedna od opcija, izbor je ipak pao Rovinj. No, reprezentacija neće biti smještena u hotelu Lone, kao što je slučaj bio na pripremama, već u hotelu Grand Park. Tako će se na terenima NK Rovinj pripremati za prvu fazu natjecanja pa od tamo putovati na utakmice Eura. No, ako Hrvatska prođe u drugu fazu, u što se svi nadamo, u drugom dijelu prvenstva će boraviti u Rovinju ili Zagrebu. O tome će pak HNS odlučiti kada dođe vrijeme za to.

Osim Hrvatske, na sličan potez odlučili su se i Česi. Tako da ćemo imati vrlo slične uvjete kao i oni.

- Mislim da je u ovim okolnostima ovo najbolja odluka za reprezentaciju. Znamo da ćemo imati odlične uvjete, vrhunski smještaj i kvalitetan teren, a to u ovako kratkom roku drugdje ne možemo dobiti. Potrudit ćemo se imati svoj mir koji je također potreban, a s druge strane, podrška naroda može nam samo dati dodatnu energiju. S obzirom na cijelu priču s pandemijom, ovo je najbolji rasplet, imamo jedinstvenu priliku provesti prvenstvo u svojoj zemlji - kazao je izbornik Zlatko Dalić.

Covid mjere u Škotskoj ogroman su problem, premijerka Nicola Sturgeon nije dala reprezentacijama poseban status, koji je uvjet da se natjecanje može održati. I stoga će HNS otkazati kamp u St. Andrewsu i pripremati se u - Hrvatskoj.

- Nije to ništa novo, isto je napravila i reprezentacija Češke, koja će također putovati na utakmice - kažu u savezu.

Osim toga, kad već ne može osigurati kamp, iz saveza su zatražili da se Glasgowu oduzmu i domaćinstva utakmicama. Jer, logično, ako nisu u stanju organizirati potrebne mjere za kamp, kako će za utakmicu?

S druge strane, naši bi u St. Andrewsu morali poštovati rigorozne mjere, ne bi smjeli sjediti jedan od drugoga na manje od tri metra, liječnici i maseri bi za vrijeme masaža morali nositi specijalna odijela, a bilo kakvo kršenje mjera, odnosno, bilo kakva fotografija nekog od naših reprezentativaca na Instagramu ili Facebooku, a Škoti procijene da krši mjere, značila bi karantenu za cijelu reprezentaciju.

Preveliki je to rizik i ulog na koji nisu htjeli pristati Česi, ali niti naši reprezentativci. Odnosno, plastično objašnjeno, Hrvatska će iz Zagreba putovati dva dana prije utakmice, večer prije odraditi trening, te nakon utakmica vraćati se u Hrvatsku.



E, sad, što se tiče domaćinstva, Uefa je već oduzela domaćinstvo Bilbau i Dublinu, a slično bi se moglo dogoditi i Glasgowu, pa bi Hrvatska, tako se priča, mogla sve tri utakmice u skupini igrati na Wembleyu. Što je super opcija jer od Zagreba do Londona let traje nešto malo više od dva sata. Igrači se neće pretjerano umoriti od leta i doći će spremni na utakmice.