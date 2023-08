Kongoanac igrač kola, Gržan i Caktaš kao Stockton i Malone

Veznjak Gorice Merveil Ndockyt postigao je oba gola u remiju sa Slavenom, posvetio ih je preminuloj sestri. Hajduk je stigao do devete uzastopne pobjede u prvenstvu, to im je pošlo za rukom prvi put od 2009. Dinamo je u derbiju kola kod kuće srušio Rijeku, a utakmicu je s južne tribine Maksimira pratio gazda prvoligaša s Kvarnera, Damir Mišković. Sve to vidjeli smo u šestom kolu HNL-a.