Kopić: Rekli su mi da ostajem, ali najbolje da neki igrači odu

Za Hajdukom je težak tjedan, pogotovo za trenerom Željkom Kopićem, koji je jučer obavio razgovor s predsjednikom Huljajem i sportskim direktorom Bjelanovićem.

- Poslije utakmice smo svi skupa kazali da smo razočarani, ali kod mene je to razočaranje jučer i danas zamijenjeno spremnošću na borbu, i sigurno ću napraviti sve da to prenesem i na igrače. S obojicom sam razgovarao jučer dosta dugo, inzistirao sam na jasnim smjernicama, koji je smjer, što želimo, a što se tiče eventualnog otkaza, predsjednik mi je deklarativno iskazao povjerenje, s tim sam ja inzistirao da se očekivanja predoče u konkretne stvari.

Koje su to konkretne stvari?

- Rekao sam i predsjedniku i sportskom direktoru da je problem pozitivna i negativna selekcija igrača, svjesni su da se neke stvari nisu mogle realizirati, morao se čekati jaki izlazni transfer da donesemo momčadi ono što joj treba. Isto tako i za igrače za koje znamo da su blizu odlaska, da se i ta pitanja riješe što prije, jer radili smo u disbalansu svega i svačega.

Imate li snage da izvučete ovu situaciju?

- Jedna situacija vuče drugu. Ja sam se od siječnja do srpnja budio s pitanjem što i kako napraviti. Vidim da nek stvari ne štimaju i pokušavam ne dopustiti da dođem u grupu onih koji nisu napravili ono što se od njih očekuje. Imao sam opciju otići ili boriti se, i tako će biti i ovaj put. Niti mogu, niti hoću, niti znam, drugačije, a hoću li uspjeti, to ćemo vidjeti. Nije jednostavno, loša igra i rezultati determiniraju i loše stanje u svlačionici, a kad je tako, obično je trener prvi na udaru. Kroz medije se stvara slika da si napravio neke pogreške, da si se pogubio, da nemaš jasnu sliku, ali i to mi je jasno, ljudi barataju izuzetno malim brojem informacija i moraju to interpretirati onako kako njima ili nekome drugome paše, a ja sam tu da radim najbolje za Hajduk, na terenu, i van terena. Uostalom, većina nema znanja da te stvari izanalizira.

Igračima je palo samopouzdanje, kako ih probuditi?

- Ja sam u proteklom razdoblju pokušao gledati prema budućnosti, inzistirao sam na dosta stvari koje se nisu realizirale. Znao sam da je ovo jedan od ishoda i bio sam spreman za ovako nešto. Svi smo razočarani, napravili smo apsolutno sve što smo znali, mogli, bili smo blizu... Jasno mi je da u velikom broju sezona nakon europskog neuspjeha dolazi do pada. Mi smo i u prvenstvu krenuli ispod razine Hajduka i nemamo previše opcija, moramo krenuti gore kako znamo. Imamo sastanak s igračima, vjerujem da je svaki pojedinac svjestan što nam sutra nosi i da ćemo biti na razini koja treba za pobjedu.

Je li podrška koju imate od čelnika kluba iskrena?

- Od prvog dana od kad sam došao želim kvalitetno odraditi posao i biti ponosan što sam trener Hajduka. Imao sam dva razgovora s Torcidom, prvi put u Osijeku nakon što smo prošli onu izuzetnu utakmicu, a bilo mi je poručeno u medijima da se ne trebam ni vraćati u Split ako ne prođemo. Želio sam kupiti vrijeme i reći im da smo spremni za borbu. Drugi put sam to napravio nakon poraza od Rudeša, nakon utakmice u kojoj je pola igrača pozdravljalo Torcidu, a pola nije, opet da bih donio mir i zadržao stabilnost do finala kupa, da ga dostojanstveno odigramo s kohezijom navijača i ekipe. U svakom trenutku sam gledao na klub, ne na svoje osobne kratkoročne ili dugoročne priče. Moj stav je isti, borba na najjače...

Kakav je status Nižića, Futacsa, Saida, Memolle, Filipa, Tudora...?

- Nižić? Pokušavam pronaći za svakoga razumijevanje, nemam mandat da donosim završne poteze, jer sportski direktor i predsjednik su iznad. Ako kaže da nije spreman za igru, ja to moram poštivati. Futacs i Memolla? Vidjet ćemo kao će se razviti situacija do kraja prijelaznog roka. Filip? On je napravio pomak u treningu, radi sve bolje, blizu je momčadi, ali dva puta sam ga vodio a nije bio u 18 iz taktičkog plana i promjena koje nam trebaju u utakmici. Said? Said 'ko Said, dobar, kvalitetan, svi znamo u kakvoj se situaciji našao u odnosima s navijačima i klubom. Najbolja je bila opcija da ode, i to je razlog naše nedefinirane momčadi. Svi znamo da je najbolja varijanta da neki odu, još su tu, ali ima kvalitetu koji treba respektirati, i igra. Meni osobno kao treneru je svoj doprinos dao, od prve utakmice, od Istre u Puli, pa Osijeka... sve do sada njegova kvaliteta nije upitna. Samo je upitan njegov status.

Što očekujete sutra protiv Gorice?

- Vjerojatno će biti negodovanja od početka, nakon 10-15 minuta bit će dodatnog negodovanja. Teren je takav da se ne možeš ni dodavati po njemu, igrači su već na treningu frustrirani zbog toga. Gorica će se doći braniti, imaju dobre kontra napade, mi ćemo pokušati uspostaviti pas igru, očekujemo pobjedu, ali neće biti jednostavno.

