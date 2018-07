Kopić: Trebali smo zabiti još koji gol i riješiti sve prije Sofije

Hajduk je u prvoj utakmici ove sezone pobijedio na Poljudu bugarsku Sofiju u drugom pretkolu Europske lige, no teškom mukom. Bugari su se pokazali kao tvrd orah na jako teškom poljudskom terenu koji je izgledao poput oranice. Bugari su parkirali autobus u svoj šesnaesterac, što je zadalo velike probleme Splićanima.

Svoje mišljenje poslije utakmice s novinarima su podijelili oba trenera.

Zlatko Zagorčić trener Slavije

- Kad pogledamo sveukupno, ovo je bila zaslužena pobjeda Hajduka, ali isto treba reći i da smo mi promašili tri prilike za gol. Da smo zabili, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Hajduk je dominirao, zahvaljujući golmanu ostvarili smo dobar rezultat, i pokušat ćemo u Sofiji u uzvratu izboriti prolaz u nastavak natjecanja

.

Što vam je nedostajalo, samopouzdanje, iskustvo...?

- Počeli smo kako smo se i dogovorili, znali smo kako možemo ugroziti Hajduka i tako smo i stvorili šanse. No nismo ih realizirali. No već sam rekao, Hajduk je dominirao u drugom dijelu i zasluženo su pobijedili.

Kakav je komentar kartona koje su vaši igrači dobili za simuliranje?

- Tako je to u nogometu, to se događa i u drugim utakmicama, i nemam poseban komentar.

U Sofiji ćete morati napasti, je li vaša momčad spremna za to?

- Mi ćemo probati iznenaditi Hajduka, a kakav će biti stil, to će biti naše iznenađenje.

Jeste li propustili priliku da se plasirate već večeras u sljedeće kolo?

- Sigurno da nam neće biti lako u Sofiji. Hajduk je dobra momčad, igraju ozbiljan nogomet, to smo mi znali i očekivali takvu igru. Vidjet ćemo kako će se razvijati utakmica u Sofiji, ja gledam pozitivno, vjerujem u moju momčad i u prolaz.

Atmosfera?

- A što ljepše od toga da je pun stadion, da publika navija... Drago mi je što je utakmica završila bez ijednog problema, bez ijednog ekscesa... Na žalost, u Sofiji će biti malo gledatelja...



Željko Kopić

- Imali smo problema s kontrolom lopte, a to je omogućilo protivniku da bude stabilan. Zbog lošeg terena previše smo igrali prema natrag na Lopeza i Nižića, tražili smo siguran pas, a to je omogućilo protivniku da bude stabilan i da nam prijeti iz kontra napada. U drugom dijelu smo ušli s kvalitetnijom energijom, najprije je ušao Said da sačuva loptu i da da dodatnu dozu snage u napadu, kasnije i Tomu Bašića... Energija je bila dobra, protivnik je padao, generalno mislim da smo zaslužili pobjedu. Mogli smo zabiti još koji gol, ali pokazali smo da smo kvalitetnija momčad i da ćemo izboriti plasman u nastavak natjecanja.

Koji je glavni razlog propusnosti obrane?

- Preuzeli smo određeni rizik, za to jer nam je trebao protok lopte, ali to otvara prostor protivniku da te ugrozi.

Može li Hajduk bolje u Sofiji?

- Vidjet ćemo na koji način će oni igrati, možda opet defenzivno, pa čekati, ali tamo je bolji teren, oni će se morati otvoriti i vjerujem da ćemo imati više prostora.

Jeste li razgovarali s ljudima u klubu, kad bi se teren trebao popraviti?

- Ima puno stvari koje bih ja htio da budu bolje, ali idem zajedno s klubom izvući najbolje iz ove situacije. Ne mogu ulaziti u pravni dio priče kakav je teren trebao biti i koji su rokovi, ali Poljud je pozornica na koju dođe 26.000 ljudi koji navijaju, daju energiju i žele gledati dobar nogomet. Ti preduvjeti nisu ispunjeni, ali ja nisam tip koji će praviti revoluciju, no očekujem da će taj teren biti bolji u dogledno vrijeme.

Kako komentirate igru Palaverse?

- Bio je to njegov debi na Poljudu, pred svojim navijačima, i bilo mi je važno da on to osjeti i da pošaljem poruku mladima da se ništa ne radi pro-forma i da prodajem priču, nego da vodim računa o njima. On je zaslužio priliku na pripremama. Bio je malo rezerviran, previše je igrao prema natrag, mogao je u nekoliko situacija odigrati prema naprijed, ali to mi je razumljivo. Za prvu utakmicu i igrača njegovih godina je to dobar početak, i vjerujem da ga na ovom stadionu čeka još dosta utakmica.

Je li odlazak Radoševića hendikep?

- On je bio dokapetan i stožeran igrač. Ja sam rekao da klub ima potrebe, i da će zbog toga biti izlaznih transfera, te da će ih biti vjerojatno i još, a na meni kao treneru je da stvorim platformu da nas eventualni odlasci ne destabiliziraju previše. Zato sam vodio toliko igrača na pripreme. Josipu hvala što je dao momčadi i želim mu sreće u nastavku karijere.

Planirate li odmarati igrače za Osijek?

- Znamo što nas čeka gore i shodno tome ćemo napraviti sve da budemo na najvišoj mogućoj razini. Isto tako i za svaku sljedeću utakmicu. Kontra mog viđenja nogometa i onoga što želim od Hajduka je da se igrači odmaraju nakon jedne odigrane utakmice.

Posavec?

- Mi znamo tko je otišao i zašto. Isto tako i kad dolaze igrači, dolaze ili mladi i perspektivni koji mogu donijeti nešto u budućnosti, ili prinove koji će pojačati konkurenciju, ili nositelj kvalitete. Posavec je golman koji ima iza sebe dosta toga i doveden je da bude nositelj kvalitete. To je večeras i pokazao.

Lopez je griješio, Ivanovski se nije nametnuo...?

- Mogli su biti kvalitetniji, ali sve ima svoje razloge, i u konačnici je dobro da smo pobijedili.

Koliko je izvedba u drugom dijelu ohrabrujuća?

- Bolje bi bilo da je bilo više golova, ali i ovo je dobar rezultat, i vjerujem da ćemo igrati i bolje, i ostvarit još bolji rezultat. Znao sam da moramo bolje u drugom poluvremenu, vjerujem u ovu momčad, dobro smo radili, odigrali smo par jako dobrih utakmica i ovo drugo poluvrijeme mi je pokazatelj da sve ide u dobrom smjeru - Zaključio je trener Hajduka.

Uzvratna utakmica u Sofiji na rasporedu je 2. kolovoza, a susret će se igrati u 18 sati...