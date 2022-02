Dinamo u četvrtak od 18.45 igra uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv moćne Seville, a na konferenciji za medije uoči susreta govorit će trener 'plavih' Željko Kopić i Dinamov stoper Bartol Franjić.

- Očekuje nas velika europska utakmica protiv jakog suparnika, ozbiljno iskušenje za sve nas. Zanimaju vas izostanci? Neće biti Perića, Ivanušeca, Ademija, Lauritsena i Andrića, svi ostali su na raspolaganju, motivirani da odigramo dobro. Da se prezentiramo na pravi način, dođemo do željenog rezultata. Sretni smo i zadovoljni što je interes velik, karte su rasprodane, pa uz pomoć navijača koji će nam biti vjetar u leđa odigramo pravu utakmicu - rekao je Željko Kopić, pa nastavio:

- Petković? Naglasio bih kako je on sam svjestan da ne igra dobro, da nije u optimalnom izdanju. Stvarno puno radi na sebi, nije mu lako, tolika količina kritika nije jednostavna. Znamo da je Bruno klubu dao jako puno, svi smo mu podrška u cijelom Dinamu. Vjerujemo u njega i da će on izaći iz ove situacije, kažem svi stojimo iza njega. Svjestan je da se ne može živjeti od prošlosti, da to pripada povijesti, napravit će sve kako bi se vratio izdanju u kakvom ga svi skupa želimo gledati.

POGLEDAJTE KONFERENCIJU ZA MEDIJE:

Kakvo je stanje s Laurtisenom?

- U Sevilli se nije dobro osjećao, protiv Lokomotive nije igrao u najboljem stanju, on je takav karakter da je htio nastupiti, ali ne osjeća se dobro i trebat će mu još dan-dva kako bi se potpuno oporavio.

Željko Kopić zadovoljan je partijom "modrih" u Sevilli...

- Svaki trener ima svoju ideju, a za neke stvari nije normalno da se mijenjaju iz dana u dan. Mi želimo igrati proaktivan nogomet koji je zahtjevan i koji puno troši. To je naš put, tako smo igrali u Sevilli, u velikom broju situacija smo tamo stvarno pokazali kvalitetu. Po svim parametrima je ta utakmica bila na najvišem nivou toga dana, nemam namjeru odstupiti s tog puta. Ali da, mi smo zadnjih 25-30 minuta u Sevilli bili u podređenom položaju, analizirali smo utakmicu.

Kako se postaviti bez Ademija i Ivanušeca?

- Izostanak Ivanušeca i Ademija? Bespredmetno je pričati o njihovoj kvaliteti, svaki trener ima svoju viziju igre, zna što mu je bitno u postulatima i načinu igre, mehanizmima kako otvaramo napad, kako idemo u završnicu. OK, to ne znači da Dinamo bez Ademija i Ivanušeca nema kvalitetu, svi su naši igrači kvalitetni. Ali, i mi unutar svoje ideje imamo idealnih 11, a tu su njih dva nosioci kvalitete, energije i garda na terenu, pa nam prilično nedostaju. Uvijek sam govorio da vjerujem igračima, imamo mlade koji se trebaju dokazati, ovo su situacije za njih.

U kakvom je stanju Mahir Emreli?

- Emreli je došao nakon što je bio bez treninga, on uopće nije trenirao u Legiji, a njegov se dolazak odužio. U Sevilli se vidjelo da nije u pravoj natjecateljskoj formi, a nikada nije idealna varijanta kad igrač treba dolaziti u formu tijekom natjecateljskog perioda. Postupno ćemo ga uvoditi u što bolje stanje i vjerujemo da će nam brzo donijeti nešto na terenu.

Koliko vas troši što u ovakvoj situaciji morate puno razmišljati i o HNL-u?

- HNL? Za hrvatski nogomet ovo je fantastična situacija, svi smo dugo pričali kako želimo veći broj kvalitetnih kluba, zanimljivije natjecanje. Ovo je motivirajuće i za nas, a s aspekta potrošnje u Europi nam je to otežavajući faktor. U četvrtak ćemo imati utakmicu visokog intenziteta protiv Seville, pa se moramo regenerirati u tri dana, to je zahtjevno i teško. Sve kritike za našu utakmicu protiv Lokomotive su bile opravdane, ali hoćete dublju analizu? I Sevilla je poslije našeg dvoboja bila neprepoznatljiva protiv Espanyola, Inter, Rangersi, Man. City, PSG..., svi su imali problema za vikend.

Hoće li sutra zaigrati mladi Martin Baturina?

- Naš fokus je sada na Sevilli, ali i Osijek nam je vrlo bitan. Ne možemo biti fokusirani na Osijek, a sutra igramo protiv Seville. Baturina? Martin dobro radi, u kadru je, moj plan je bio da u ovim utakmicama koje smo odigrali ima veću minutažu, ima igrača koji radom i pristupom na treninzima zaslužuju više šanse, ali širina kadra je takva kakva je. A i neke utakmice koje smo morali rezultatski ranije riješiti s obzirom na igru i prilike nismo riješili, pa je tu minutaža za mlađe igrače bila manja. Kao trener ću napraviti sve da njihov rad honoriram na pravi način.

Razmišljate li o povratku na formaciju s četiri braniča?

- Razmišljam ja o svemu svaki dan, vidim da svi komentiraju što bi bilo kada bih imao jednog igrača više u veznoom redu, woow bravo.. Ili, kada bi spustio jednog napadača, opet bi imao veznjaka više. To je toilio paušalno, netemeljeno na ikakvoj analitici, nema tu kvalitetne analize. Pogledao sam velik broj Sevillinih utakmica, znam njihove dobre i loše strane. OK, to nije novinarski posao, ali kad slušam stručne komentatore ili nogometne analitičare, kod njih više vidim populizam i samopromociju nego kvalitetnu analizu.

Željko Kopić je nastavio...

- Sjećam se situacije 2013. godine, tada sam bio na klupi Cibalije, ponosnog hrvatskog kluba koji je već tada bio u financijskim problemima. Bili smo mlada i energična momčad, a u goste nam je dolazio klub (Rijeka) koji je bio respektabilan, imao svoj gard, a par dana ranije izgubili su od nekog niželigaša. I htjeli su se iskupiti u Vinkovcima. Tada sam bio mlad i nadobudan trener, igrao 4-3-3 s visokim presingom i već u 26. minuti je bilo 3-0 za nas, završilo je 4-1. Zašto taj trener (Rijeku je vodio Elvis Scoria) tada nije u 26. minuti stavio nekog igrača više u vezu, oa da ne bude 3-0 tako brzo? - završio je Kopić.

Bartol Franjić bio je puno kraći...

- Ovo je veliki izazov kojeg moramo proći, dat ćemo sve od sebe. Odigrali smo u Sevilli jako dobro, ali nismo uspjeli izvući pozitivniji rezultat. Pokušat ćemo ispravit stvari i na osigurati prolazak dalje. Nama kao igračima svaka je sljedeća utakmica najbitnija, a prva na redu je Sevilla. Želimo odigrati što bolje, poslije toga ćemo se fokusirati na Osijek, ligašku utakmicu. O tome ćemo pričati poslije Seville. - poručio je Bartol Franjić, pa dodao:

- Što je HNL zanimljiviji i nama je napetije, draže nam je igrati svaku utakmicu. Ali, potrošnja u Europi je velika, vidjeli ste protiv "lokosa" pokušavali smo sve, ali nas nije išlo, nismo bili pravi niti na razini na kojoj Dinamo treba biti. I ne trebamo bježati od te odgovornosti. Atmosfera među igračima je odlična kao uvijek, trebamo se fokusirati na sljedeću utakmicu, na Sevillu da budemo svi skupa i zajedno. I da ostvarimo rezultat koji želimo, samo tako možemo napradovati, a u HNL-u je sve i dalje u našim rukama. Nastojat ćemo i dalje sve imati pod kontorolom, ići po naslov prvaka.

Dinamo je prošle godine izbacio Tottenham, a ovoga puta trebaju nadoknaditi dva gola minusa (1-3). Sve ulaznice koje su bile u prodaji za uzvrat na Maksimiru u četvrtak su rasprodane. Dinamo je otvorio i južnu tribinu na kojoj su inače gostujući navijači, a Španjolce će prebaciti na jedan sektor zapadne tribine. Dozvoljeno je 40 posto kapaciteta, a Dinamo je priopćio kako je rasprodan kapacitet od 11.000 gledatelja.