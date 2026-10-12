Korejski nogometaši slavili što ne moraju u vojsku. Zeznuli se

Za južnokorejske nogometaše koji su osvojili zlato na nedavnim Azijskim igrama, pobjeda je donijela nagradu koja nadilazi sportsku slavu, a to je izuzeće od obveznog služenja vojnog roka u zemlji. Međutim način na koji su neki igrači proslavili tu povlasticu izazvao je takvo negodovanje javnosti da vlasti razmatraju ukidanje tog izuzeća, prvotno namijenjenog nagrađivanju sportaša koji donose čast naciji.

- Neću morati služiti vojni rok - radovao se Lee Gi-hyuk, kapetan momčadi s Azijskih igara, vidno ushićen nakon pobjede od 1-0 u finalu protiv Japana ranije ovog mjeseca.

Taj je obrambeni igrač dodao da bi se morao javiti u vojsku samo devet dana kasnije da njegova momčad nije pobijedila. Kontroverzu je dodatno rasplamsala snimka na kojoj se vidi Park Seung-soo, mladi napadač Newcastlea, kako se široko smiješi noseći kapu za otpuštanje iz vojske nakrivljenu na stranu. Oba su se igrača naknadno ispričala.

Foto: Andrew Boyers

- Ova je kontroverza jasno pokazala da se izuzeća od služenja vojske počinju doživljavati kao nagrada, iako od njih svake godine ima koristi tek nekoliko desetaka ljudi - rekao je za AFP dužnosnik upoznat s procesom novačenja, želeći ostati anoniman.

- Kada se odabrani pojedinci otvoreno hvale svojim izuzećima kao da je riječ o nagradama, to simbolički pretvara služenje vojnog roka u kaznu za otprilike 180.000 mladića koji se svake godine pozivaju na služenje domovini - dodao je.

Južna Koreja od većine zdravstveno sposobnih muških građana zahtijeva odsluženje vojnog roka u trajanju od 18 do 21 mjeseca. Dvije Koreje tehnički su i dalje u ratu jer je sukob iz razdoblja 1950.-1953. završio primirjem, a ne mirovnim sporazumom.

Ipak, prema sustavu uspostavljenom 1973., sportaši koji osvoje olimpijsku medalju ili zlato na Azijskim igrama, kao i umjetnici koji pobijede na određenim natjecanjima, mogu ostvariti pravo na izuzeće na temelju jačanja nacionalnog ugleda i promicanja kulture. Od pojedinaca koji ostvare to pravo i dalje se zahtijeva prolazak kroz tromjesečnu temeljnu vojnu obuku te odrađivanje 544 sata društveno korisnog rada povezanog s njihovim područjem stručnosti tijekom razdoblja od 34 mjeseca.

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Bivši kapetan Tottenhama, Son Heung-min, jedan je od sportaša koji su osigurali izuzeće nakon što su predvodili nacionalnu nogometnu reprezentaciju do zlatne medalje na Azijskim igrama 2018. u Indoneziji. Ostao je usredotočen na cilj umjesto da se bavi motivima svojih suigrača, izjavivši:

- Umjesto da razmišljamo o tome, došli smo ovdje osvojiti ovaj turnir.

Kao odgovor na nedavne kontroverze, južnokorejski ministar obrane Kang Shin-chul obećao je postupno smanjiti te povlastice, s krajnjim ciljem njihova potpunog ukidanja u budućnosti. Prema riječima Kim Seong-sheena, profesora na Sveučilištu Hanyang, ova rasprava odražava duboke promjene kroz koje je južnokorejsko društvo prošlo otkako je sustav uspostavljen prije više od pola stoljeća.

- Sustav izuzeća uveden 1973. godine bio je proizvod vremena u kojem je uspjeh na međunarodnim sportskim natjecanjima bio usko povezan s nacionalnim ugledom - navodi on.

Međutim, ova kontroverza ističe koliko su se vremena promijenila, dodao je, napominjući da se više od 50 godina kasnije Južna Koreja suočava sa smanjenjem broja vojnih novaka, komercijalizacijom sporta i sve većim zahtjevima javnosti za pravednošću.