Korona virus spustio je rampu Primorju! Drugim riječima, Solaris se plasirao u polufinale vaterpolskog doigravanja za prvaka Hrvatske i bit će protivnik dubrovačkom Jugu.

Tako je, za zelenim stolom, ono što su svi najmanje željeli, završila četvrtfinalna serija Riječana i Šibenčana. Zapravo, četvrtfinalni ogled jer uzvrat na Kantridi nije i neće se odigrati.

Još 18. travnja na Crnici se igrala prva utakmica, Primorje je pobijedilo 10-9 i s tim golom viška bilo je favorit za ulazak u polufinale. Uzvratna je utakmica bila na rasporedu 24. travnja, no korona virus uvukao se među primorjaše i praktički onesposobio cijelu momčad.

U dosluhu s Hrvatskim vaterpolskim savezom tražili su se načini i rješenje da se uzvrat sa Solarisom odigra, HVS-ov zadnji mogući datum bio je upravo današnji, 3. svibnja, no domaćini, koji su zatražili odgodu, jednostavno nisu bili u stanju odigrati utakmicu, zbog toga što je dio igrača i dalje u izolaciji, što zbog općenito nedovoljno spremnog stanja onih koji su virus preboljeli i morali su predati. Solarisu je upisana pobjeda 5-0.

Da se sve dogodilo u nekom drugom trenutku sezone, možda bi se i našao način, no u kalendaru više nije bilo mjesta jer dubrovački Jug ionako je predugo čekao svog polufinalnog protivnika, dok se, primjerice, zagrebačka Mladost preko Jadrana već plasirala u finale.

Za finalnu seriju, koja kreće 8. svibnja, termini su već određeni i zbog televizijskog prijenosa ne mogu se mijenjati, pa će se umjesto na dvije pobjede polufinale Juga i Solarisa igrati samo na jednu i to u utorak u Gružu u 18 sati. Jedna utakmica ponešto može dići šanse za Solaris, pogotovo znajući da su nedavno šokirali Dubrovčane, no trebala bi to biti egzekucija za jugaše.