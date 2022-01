Koronavirus se uvukao i u momčad Utah Jazza, za koju nastupa i najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović, pa je tako branič tog sastava Joe Ingles morao u COVID protokol.

Jazz je do utorka bio jedini klub u NBA ligi koji nije imao niti jednog igrača u COVID protokolu ove sezone, no već nakon prve od pet uzastopnih gostujućih utakmica koje im slijede u nizu, 115-104 pobjede protiv New Orleans Pelicansa, to se promijenilo.

Zasad je u protokolu samo Ingles, no sastav Jazza ima velikih problema s brojnim ozljedama uoči gostovanja kod Denver Nuggetsa u srijedu, pa je tako upitan i nastup Bogdanovića zbog istegnuća prsta na ruci. Ozljeda je stigla u najgore vrijeme jer hrvatski košarkaš u posljednje vrijeme igra u fantastičnoj formi.

U posljednjoj pobjedi protiv Pelicansa zabio je 21 koš. Baš kao i prošle sezone, kako se bliži All Star, Bojan je sve bolji i Beretta se polako zagrijava. Hrvatski reprezentativac je u posljednjih deset utakmica na sjajnom prosjeku od 19.8 koševa po utakmici i to je ono izdanje na koje je i naviknuo navijače Jazzera. Pokazao je kako hvata formu i sada može biti samo još bolji. I to u pravo vrijeme.

Beretta će potpuno zagrijana dočekati play-off, najbitnije razdoblje sezone u kojoj Jazzeri napokon žele otići korak dalje i isprati gorak okus iz prošlih sezona. Imaju jako dobro posloženu ekipu, a uz ovakvog Babu ništa nije nemoguće.

Problema s ozljedama imaju i Rudy Gobert (rame), Hassan Whiteside (potres mozga), Udoka Azubuike (gležanj), Royce O'Neale (koljeno), dok bolove u leđima osjećaju Donovan Mitchell i Jordan Clarkson.