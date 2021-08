Hrvatska košarkaška reprezentacija smještena je u četvrtu jakosnu skupinu za ždrijeb kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023., koji će biti održan u utorak, 31. kolovoza, u sjedištu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) u švicarskom Miesu, s početkom u 12 sati.

Hrvatski košarkaši su u istoj jakosnoj skupini s Crnom Gorom, Latvijom i Ukrajinom te su to reprezentacije s kojima se ne može naći u istoj skupini prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo kojem će od 25. kolovoza do 10. rujna 2023. domaćini biti Filipini, Japan i Indonezija.

U prvoj jakosnoj skupini europskog dijela kvalifikacija, u kojima će se 32 reprezentacije boriti za 12 mjesta koja vode na SP, nalaze se Španjolska, Francuska, Slovenija i Srbija, a reprezentacije su raspoređene prema poziciji na aktualnoj FIBA ljestvici.

U drugoj skupini su Italija, Litva, Grčka i Njemačka, a u trećem Češka, Poljska, Rusija i Turska. U petom 'šeširu' su Finska, Gruzija, Belgija i Mađarska, u šestom Velika Britanija, Izrael, Bosna i Hercegovina i Nizozemska, u sedmom Island, Estonija, Bugarska i Bjelorusija, a u osmom Sjeverna Makedonija, Švedska, Portugal i Slovačka.

Ždrijebom će biti sastavljeno osam skupina sa po četiri reprezentacije iz kojih će prve tri nastaviti natjecanje u drugom krugu, prenoseći sve rezultate iz prvog dijela. U drugom dijelu kvalifikacija spajanjem po tri reprezentacije bit će stvorene nove četiri skupine od po šest momčadi, iz kojih će po tri najbolje izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Isti način kvalifikacija bio je i za Svjetsko prvenstvo 2019. u Kini, prvom na kojem su nastupile 32 reprezentacije, a na koje se hrvatski košarkaši nisu uspjeli kvalificirati.

U šest kvalifikacijskih ciklusa svaka će reprezentacija odigrati 12 utakmica, po šest na domaćem terenu i u gostima.

Prvi kvalifikacijski ciklus u kojem će svaka reprezentacija odigrati dvije utakmice je od 22. do 30. studenog ove godine. Od 21. veljače do 1. ožujka 2022. bit će odigrane još dvije utakmice, a prvi krug kvalifikacija će završiti u terminu od 27. lipnja do 5. srpnja sljedeće godine.

Drugi dio kvalifikacija će započeti s dvije utakmice u razdoblju od 22. do 30. kolovoza 2022., nastaviti se s drugim ciklusom od 7. do 15. studenoga, a završiti 2023. s posljednje dvije utakmice u terminu od 20. do 28. veljače.

Hrvatski košarkaši su posljednje veliko natjecanje imali 2017. kad su nastupili na Europskom prvenstvu na kojem su poraženi u osmini finala od Rusije, a sljedeće veliko natjecanje će im biti EuroBasket 2022. kojem su domaćini Češka, Gruzija, Italija i Njemačka. Hrvatska je smještena u skupinu C kojoj je domaćin Milano, a suparnici hrvatskim košarkašima bit će reprezentacije Grčke, Ukrajine, Velike Britanije i Estonije.

Hrvatska je do sada triput nastupila na svjetskim prvenstvima. Generacija predvođena Tonijem Kukočem i Dinom Rađom je 1994. u Kanadi osvojila brončanu medalju. Na SP-u 2010. u Turskoj Hrvatska je poražena u osmini finala od Srbije, a četiri godine poslije u Španjolskoj u istoj fazi natjecanja hrvatski su košarkaši izgubili od Francuske.