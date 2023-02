Košarkašice završile teškim porazom u Beogradu: Ušle smo u utakmicu nekako malaksalo...

U beogradskoj dvorani "Ranko Žeravica" odigrala se, za Hrvatsku, posljednja kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo košarkašica 2023. godine. Hrvatice su izgubile od Srbije 85-57.

Uz domaćine Sloveniju i Izrael, na Europsko prvenstvo za žene su se već izravno plasirale Španjolska, Italija i Latvija, a na europsku smotru putuje još sedam reprezentacija pobjednika skupina te četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije kvalifikacija. No, s obzirom da se Hrvatska našla u skupini s reprezentacijom Srbije, aktualnim europskim prvakinjama i polufinalisticama Olimpijskih igara u Tokiju, upravo je što manja koš razlika igrala ulogu za odlazak Hrvatske na Europsko prvenstvo kao drugoplasirane reprezentacije.

Srbija je utakmicu otvorila šuterski izvanredno učinkovito, o čemu svjedoči i podatak o devet ubačenih trica iz 15 pokušaja u prvom poluvremenu. Hrvatice su donekle držale korak i održavale prihvatljivu razliku od 15 poena sve do polovine treće četvrtine. Izlaskom s terena Ana-Marije Begić, Matee Tadić i Andrijane Cvitković zbog upisanih pet osobnih pogrešaka, dok ih je Patricia Bura skupila četiri, rezultat postaje sve nepovoljniji po izglede Hrvatske za odlazak na Europsko prvenstvo. U konačnici semafor je pokazao +28 za Srbiju pri rezultatu 85-57.

Kod Hrvatske je najkorisnija bila Shavonte Zellous s 27 poena, dok su Iva Slonjšak i Matea Tadić ubacile po osam poena, a kapetanica Ana-Marija Begić je uz dva poena upisala 9 skokova. Srbiju je predvodila Jovana Nogić s 21 poenom i 10 skokova.

Reprezentativka Andrijana Cvitković rekla je:

- Ušle smo u utakmicu malo malaksalo, a protivnicama se otvorio šut. Tu smo imale problema s obrambenim zatvaranjem, a s druge strane nam u korist nije išla realizacija šuta. Nažalost, rezultat je takav kakav je.

Izbornik Stipe Bralić zaključio je:

- Znali smo da igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta koja je bila u kompletnom sastavu, a mi smo došli jako oslabljeni. Otvorili su utakmicu šuterski jako dobro, napravili petnaestak razlike, a njihove su igračice jednostavno moćnije i iskusnije. U drugom poluvremenu smo se borili koliko smo mogli, držali razliku, što je u nekim kombinacijama, ovisno o rezultatima, bilo i dovoljno za prolaz. No, u posljednjih 15 minuta bio je izrazito nepovoljan sudački kriterij kada su nam tri igračice izašle van s po pet osobnih pogrešaka, što im je omogućilo da naguraju do 28 poena razlike. Poraz je visok, no njihove i jedanaesta i dvanaesta igračica su dio ove reprezentacije koja na svakom velikom natjecanju igra ključnu ulogu za medalje. Puno su bolje i šutirale, predaleko su nas izgurale od koša, a mi nismo imali dobar šut za tri poena i promašili smo neke lakše situacije ispod koša. No, rezultat je ipak previsok u odnosu na ono što smo pokazali na terenu.

Srbija ima 3-0, Hrvatska 2-2, Bugarska 0-3.

