Košarkaška liga dobila novog sponzora: Svi će više zaraditi, a pobjedniku do 140.000 eura!

Hrvatski košarkaški klubovi većinom ovise sami o sebi, snalaze se kako znaju, a neki jedva sklapaju kraj s krajem. Nakon dugogodišnjeg čekanja, konačno će i oni dobiti iznos koji će im uvelike pomoći u funkcioniranju, pogotovo manjim klubovima.

Hrvatski košarkaški savez potpisao je trogodišnji ugovor s kladionicom Favbet pa će se tako u narednom periodu hrvatska košarka liga zvati Favbet Premijer liga. Predsjednik HKS-a Nikola Rukavina i Andrii Matiukha, vlasnik spomenute kladionice, potpisali su ugovor.

- Zadovoljstvo mi je predstaviti novog sponzora što je značajni iskorak za prvi rang našeg natjecanja. Zahvaljujem Favbetu koji je prepoznao kvalitetu naše lige koja će nositi naziv po njima. Nije to samo financijska potpora, već znak povjerenja u naše igrače i navijače. Favbet Premijer liga ove sezone kreće s nikad većim financijskim proračunom, zahvaljujući dodjeli državnih sredstava i partnerstvu s Favbetom, svaki klub će u ligi primiti minimalno 50 tisuća eura, a to akumulativno može doći i do 140 tisuća eura, ovisno u uspjehu u ligi. Želim svima puno sreće i uspjeha, nadam se da će se uspješno reprezentativno ljeto preslikati i na našu klupsku sezonu - rekao je predsjednik HKS-a Nikola Rukavina.

Osim što će klubovi dobiti financijsku injekciju koja će ima olakšati poslovanje, uvedeni su i noviteti poput dodjele nagrade MVP, najboljem igraču mjeseca i najboljem igraču sezone, što će birati treneri svih prvoligaških klubova.

Prošle sezone je košarkaška liga bila itekako praćena, 650 tisuća ljudi pratilo je utakmice na SPTV-u, dok je na HKS TV-u bilo više od milijun i pol gledatelja, što su sjajne brojke koje su pokazatelj da košarka raste u Hrvatskoj nakon duljeg perioda u kojem je pao interes kao posljedica loših rezultata reprezentacije. U novoj sezoni Premijer ligu prenosit će MaxSport i SPTV, a utakmice će emitirati i HKS.