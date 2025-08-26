Obavijesti

ŠOU NA 4 RIJEKE

Košarkaški spektakl u Karlovcu! Na Danima piva igra se velika završnica sjajnog Cro 3x3 Toura

Foto: Marko Zovko

Cilj kluba kroz 3x3 košarku je vratiti djecu i mlade na otvorena košarkaška igrališta, postići masovnost te oživiti košarku u Karlovcu i vratiti mu status grada košarke, rekao je organizator Davor Pejčinović

U Karlovcu će se od 29. do 31. kolovoza održati završnica Cro 3x3 Toura kao i veliko finale Prvenstva Hrvatske. Sve će se održati na legendarnom igralištu Šanac u srcu Karlovca, a u sklopu manifestacije "Karlovački Dani Piva". Organizator turnira je Košarkaški klub KA Basketball, a uz sjajne utakmice publiku će zabavljati i Dunking Devilsi koji svojim atraktivnim zakucavanjima mame uzdahe oduševljenja.

Foto: Marko Zovko

- Domaćinstvo završnog turnira Cro 3x3 Toura za Karlovac puno znači jer je cilj kluba kroz 3x3 košarku vratiti djecu i mlade na otvorena košarkaška igrališta, postići masovnost i povećati bazu košarkaša te oživiti košarku u Karlovcu i vratiti mu status grada košarke. Karlovac je 60-ih godina prošlog stoljeća imao jakog prvoligaša u bivšoj saveznoj ligi, a na Šancu su se tada odigravali nezaboravni sportski doživljaji, uključujući i utakmicu All Star NBA – Hrvatska 1964. godine, na kojoj su nastupile legende poput Billa Russella, Oscara Robertsona, Boba Pettita, K.C. Jonesa, Josipa Pina Đerđe, Petra Skansija, Mirka Novosela i Živka Kasuna, ističe organizator Davor Pejčinović.

U tri dana natjecanja gledatelji će moći uživati u seniorskim kategorijama te U-18, U-16 i U-14 završnice Prvenstva Hrvatske, a utakmice će prenositi MAXSport i HKS TV. Također, gledatelje očekuje i finalni turnir 3x3 košarke u kolicima koja je, kako je istaknuo organizator, sastavni dio Fibinog natjecanja i jedini inkluzivni oblik košarke koji jasno pokazuje da sport ne poznaje granice.

Foto: Marko Zovko

Košarka 3x3 je od 2020. olimpijski sport, a Karlovčani od tada jako rade na popularizaciji tog sporta.

- Naša misija je, osim samog sportskog razvoja, djecu i mlade odmaknuti od ekrana te ih vratiti na otvorena igrališta. Kroz inkluziju i 3x3 košarku u kolicima želimo promovirati jednakost, zajedništvo i zdrav način života, s ciljem da košarka bude dostupna svima, poručuje Pejčinović pa dodao:

- Očekujem veliku podršku publike, tim više što je naš 3x3 KA-BA prošle godine postao prvak Hrvatske u U17 kategoriji, a ove godine s istim igračima – Pavlom Močnikom, Ivanom Bošnjakom, Svenom Markovićem i Lovrom Mrganom – izborio završnicu U18 prvenstva koja će se igrati upravo na Šancu.

Osim spomenutih Dunking Devilsa, posjetitelji će se moći zabaviti i u Fan zoni gdje ih očekuju brojne nagradne igre, a s obzirom da je turnir u sklopu Dana piva, sigurno neće nedostajati dobre okrijepe, a bit će i koncerata. Također, održat će se i natjecanje u tricama gdje će posebno nastupiti igrači KK Cibone Kamaka Hepa, a poseban gost je i član Skupštine kluba Abraham Mišetić.

- Ove godine tijekom ljeta odigrano je 11 međunarodnih turnira u sklopu Toura, kroz koje se skupljaju bodovi za završnice prvenstva u četiri kategorije. Tour je ujedno i filter za igrače hrvatske 3x3 reprezentacije koja ostvaruje odlične rezultate, a pred nama je i novi olimpijski ciklus za Los Angeles 2028. Cijela zajednica radi velike napore kako bi Hrvatska imala svoje predstavnike i na tim Igrama - zaključio je Pejčinović. 

