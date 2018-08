Košarku je igrao sa smiješkom: Oprostio se legendarni Ginobili

Jedan od rijetkih košarkaških romantičara, čovjek koji je imao onaj poseban vic u igri, a košarku u malom prstu, objavio je kraj karijere.

Ono što je Leo Messi na zelenom terenu, to je bio Manu Ginobili na parketu. Čovjek koji čini razliku i koji drugačije od svih vodi loptu, drugačije dribla, drugačije šutira.

Sve nekako na poseban, njegov način...

Foto: Friso Gentsch/DPA/PIXSELL

Manu Ginobili (41) prestaje igrati nakon pune 23 godine...

- Veliko hvala svima (obitelji, suigračima, prijateljima, trenerima, navijačima) koji su se bili dio mog života u posljednje 23 godine. Ovo je bilo fenomenalno putovanje, bolje od mojih najluđih snova - objavio je Ginobili na Twitteru.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K