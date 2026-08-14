Koščak odustala u sedmoboju, Sandra dobila nasljednicu u bacanju diska, Tolj na 6. mjestu

Hrvatska reprezentativka u sedmoboju, 20-godišnja Jana Koščak odustala je od daljnjeg nastupa na Europskom prvenstvu u Birminghamu nakon tri održane discipline. Svjetska juniorka prvakinja iz prošle godine Koščak skromno je započela nastup u Birminghamu, na 100 metara s preponama je ostvarila sekundu sporije vrijeme od osobnog rekorda (14.30 sekundi) i završila na samom dnu poretka.

U drugoj disciplini, skoku u vis, Koščak je s preskočenih 1,83 m osvojila ukupno treće mjesto i 1016 bodova, čime se izdigla s dna poretka na 13. mjesto.

Foto: ADAM VAUGHAN

No, u trećoj disciplini, bacanju kugle bacila je samo 12,21 metara što je bio predzanji rezultat u konkurenciji 24 višebojke te 1,79m slabiji hitac od njezinog najboljeg rezultata ostvarenog ranije ove godine pa je pala u ukupnom redoslijedu na 22. mjesto. Koščak se potom nije pojavila na startu zadnje discipline dana, utrke na 200 metara.

Nakon prvog dana sedmoboja vodi Poljakinja Adrianna Sulek-Schubert sa 3968 bodova, druga je Nizozemka Sofie Dokter sa 3944, a treća Irkinja Kate O'Connor sa 3926.

Tolj šesta u bacanju diska

Hrvatska atletičarka Marija Tolj (26) zauzela je šesto mjesto u finalu bacanja diska na Europskom prvenstvu u Birminghamu, dok je zlato osvojila Nizozemka Jorinde van Klinken (26).

Tolj je svoj najbolji hitac od 63.08 metara ostvarila u prvoj seriji, dok do kraja natjecanja nije uspjela više prebaciti 60 metara. Taj rezultat je za samo 47 centimetara slabiji od njezinog najboljeg rezultata sezone, dok je za odličje trebala baciti na razini svog osobnog rekorda od 64.71m.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Van Klinken je također svoj najbolji hitac od 67.67 metara ostvarila u prvoj seriji te je ostala nedostižna za konkurenciju. Ona je time naslijedila Sandru Elkasević koja je osvajala zlato u disku za sedam prethodnih europskih prvenstava.

Prije dvije godine upravo je Van Klinken bila srebrna iza Elkasević, a Nizozemki je ovo druga medalja u Birminghamu, bila je srebrna u kugli. Srebro je sa 65.72m osvojila Njemica Shanice Craft (33), a broncu sa 64.61m Šveđanka Vanessa Kamga (27).

Talijanka obranila titulu na 10.000 metara

Talijanska trkačica Nadia Battocletti (26) osvojila je naslov europske prvakinje na 10000 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu ponovivši tako uspjeh iz Rima otprije dvije godine.

Battocletti je tako postala prva trkačica koja je uspjela na dva EP zaredom osvojiti naslove i na 5000m i na 10000m.Nakon što je u utorak slavila na 5000 metara, Battocletti je u petak bila najbolja i na dvostruko dužoj dionici.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Kao i u ponedjeljak, Talijanka je krenula u nezadrživi finiš sredinom zadnjeg kruga te na cilj stigla s vremenom 31:41.20 minuta. Srebro je osvojila Nizozemka Maureen Koster (34) sa 31:45.80, a broncu Belgijanka Jana van Lent (25) sa 31:47.80.

Nezaustavljivi Warholm

Sjajni norveški preponaš Karsten Warholm (30) osvojio je četvrti uzastopni naslov europskog prvaka na 400 metara s preponama na atletskom EP u Birminghamu.

Aktualni svjetski rekorder, trostruki svjetski prvak te olimpijski pobjednik iz Tokina u ovoj disciplini Warholm je na dominantan način stigao do novog zlata, slavio je s vremenom 46.63 sekunde što je novi rekord europskih prvenstava. Čak 1.24 sekunde zaostao je srebrni Nijemac Emil Agyekum (27) sa 47.27, a 1.63 sekunde brončani Turčin Ismail Nezir (23). Za Warholma je ovo drugo zlato u Birminghamu jer je bio i član norveške mješovite štafete na 4x400 metara.

Tamberi također obranio krunu

Osebujni Talijan Gianmarco Tamberi (34) po četvrti je put u karijeri, a treći uzastopno osvojio naslov europskog prvaka u skoku u vis na atletskom EP u Birminghamu. Zlatima iz Amsterdama 2016., Muenchena 2022. i Rima 2024. Tamberi je dodao i ovogodišnje u Birminghamu iako uoči samog natjecanja nije bio favorit zbog sezone protkane ozljedama.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

No, u najvažnijem trenutku sezone bio je najbolji te je iz drugog pokušaja preskočio letvicu na 2,32 metara.Uz ta četiri europska zlata, Tamberi ima i naslov olimpijskog pobjednika otprije pet godina iz Tokija te naslov svjetskog prvaka iz Budimpešte 2023.

Do tog trenutka vodeći, najveći favorit Ukrajinac Oleh Doroščuk (25) je već dva puta rušio 2,32m te mu je ostao samo jedan pokušaj u kojem nije uspio svladati letvicu pa mu je pripalo srebro sa 2,30m. Inače, Doroščuk je lani postao europski dvoranski prvak, a u ožujku ove godine i svjetski dvoranski prvak. Broncu je sa 2,27m osvojio mladi Talijan Matteo Sioli (20).

Nijemac trčao na 200 m ispod 20 sekundi

Nijemac Owen Ansah (25) osvojio je naslov europskog prvaka na 200 metara na atletskom EP u Birminghamu. Njemački sprinter, koji je pod istragom zbog propuštanja dopinških kontrola te kojemu je zbog toga bio i upitan nastup u Birminghamu, po prvi je put u karijeri trčao ispod 20 sekundi te je slavio sa 19.95. Početkom tjedna Ansah je osvojio i broncu na 100 metara.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Srebro je osvojio domaći predstavnik Zharnel Hughes (31), zlatni iz ove discipline otprije četiri godine iz Muenchena sa 20.16, dok su bronce osvojili branitelj naslova Švicarac Timothe Mumenthaler (23) i Talijan Eseosa Fostine Desalu (32) koji su imali u tisućinku isto vrijeme 20.26.

Zlato i za Švicarsku

Švicarka Audrey Werro (22) iskoristila je drugu priliku koju je dobila na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu te je osvojila naslov europske prvakinje na 800 metara. Werro, koja je u Birmingham stigla s najboljim vremenom sezone, pala je u zadnjem zavolju svoje polufinalne utrke, ali je kasnije ipak uvrštena u finale, a u finalu je drugu šansu u potpunosti iskoristila.

Od samog je početka nametnula žestok tempo kojim je "lomila" suparnice te na cilj stigla s odličnim vremenom 1:54.81 minuta što je novi rekord europskih prvenstava. Najbliža Werro bila je domaća miljenica Keely Hodgkinson (24), olimpijska pobjednica iz Pariza otprije dvije godine te dvostruka uzastopna europska prvakinja. Ipak, niti Hodgkinson niej mogla preteći sjajnu Švicarku te je stigla do srebra sa 1:55.01.

Broncu je osvojila Nizozemka Femke Broeders-Bol (26), kojoj je ovo prva sezona u kojoj trči 800 metara nakon velikih uspjeha na 400m s preponama. Ona je ciljem prošla s nacionalnim rekordom od 1:55.54.