Kosić najavio povratak u FNC: S njim se nitko nije želio boriti, a nadam se da ćemo se - potući

Godinu i pol dana je dug period. Bio sam posvuda, na sto strana, ali cijelo vrijeme sam se spremao. Od zadnje borbe sam bio i sa Smajlijem na nekim pripremama, bili smo na Kosovo na visinskim pripremama gdje se spremao za mog protivnika, bio sam na Prvenstvu Hrvatske u Tajlandskom boksu, ali moja ljubav je MMA i sad spreman čekam meč, započeo je Jakob Kosić (29, 2-2) u najavi FNC 9 priredbe na kojoj ga očekuje meč protiv Đorđe Bukvića (23, 4-2) u velter kategoriji (do 77 kg).

Posljednji smo ga put gledali u kavezu najbrže rastuće regionalne MMA organizacije Fight Nation Championshipa u finalu 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige protiv Marka Ostaneka (28, 4-1) gušenjem u drugoj rundi. Morao se prisjetiti tog meča.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakob Kosić najavio meč

- Nikad se nisam malo duže opustio u borbi, to je bio moj prvi ozbiljniji susret s parterom u meču, htio sam se okušati i vidjeti. Samo, evo, koštalo me to poraza, ali sam puno iz toga naučio - rekao je.

Bio je u kutu Pleuratu Smajliju (34, 3-3) kad je u Zaboku prije devet mjeseci slavio upravo protiv Bukvića i tamo je imao prilike vidjeti kako Đorđe 'diše' u kavezu.

- Bio sam jako blizu oktogona i dobro sam vidio taj meč te greške koje mogu iskoristiti kod Đorđe. Treba mi borba da me lansira što bliže FNC pojasu. Nadam se da ćemo se tuči. On je čvrst i atraktivan borac, publika ga voli gledati, a svi žele vidjeti dva nokautera u kavezu. Vjerujem da mogu pobijediti - rekao je pa se dodatno osvrnuo na meč:

- Bila je priča da se nitko neće boriti sa Đorđetom, da su ga odbili Ostanek i Čelić, a mene nije bilo nigdje. Rekao sam zašto se ne bi ja borio, mislim da je bilo najrealnije da se nas dvojica borimo. Od tad je on odradio dvije borbe s pobjedom i porazom, hvala mu što je prihvatio meč. Idemo to odraditi.

Jakobu se nakon gostovanja u Podcast Inkubatoru od nekih fanova zamjeralo izjava kako bi mogao parirati donedavnom prvaku UFC-a u velter kategoriji Kamaruu Usmanu (35, 20-2) te ponajboljem hrvatskom borcu Robertu Soldiću (27, 20-3-1).

- Respektiram Usmana i Soldića, a mislim da je nama samo dugi put do tih boraca. Što se tiče razlike, tu govorimo o iskustvu. Rekao sam da bi kroz pet, šest borbi pobijedio Usmana i to i dalje mislim, a kome se to ne sviđa - nek hejta. Soldić je još davno počeo kod nas trenirati u Core Gymu i znam kakav je bio. Svaka mu čast na uspjehu, a iskreno vjerujem da bi i s njim radio kvalitetno s još malo iskustva. Ali ne želim nikakav rivalitet, mi smo naši i trebali bi se boriti sa svijetom, a ne se međusobno prepucavati tko je bolji - zaključio je.

