Skender odlazi iz Osijeka: Neka čudna energija bila je u klubu

Kao što je i najavljivano nakon poraza od Lokomotive (2-1), Dino Skender (35) više nije trener Osijeka, odlučeno je na sastanku s predsjednikom kluba Ivanom Meštrovićem. Do odluke su došli zajednički gledajući jedino dobrobit kluba...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čudna energija se počela vrtjeti oko kluba. Imali smo 11 službenih utakmica u gotovo svima smo nadigrali protivnika, ali bodovni saldo na to ne ukazuje. U tom kontekstu sam s Dinom Skenderom danas dogovorio, s čim se on danas i složio, a čak bih rekao i inicirao, da on više nije trener Osijeka - rekao je Meštrović za Youtube kanal osječkog kluba.

Dino Skender je na klupu Osijeka stigao krajem ožujka kada je Zekić dobio otkaz nakon niza loših rezultata. Skender je uspio izazvati trenutnu reakciju i njegov Osijek prošle sezone izgledao je poletno, tehnički potkovano i u stanju pobijediti svakoga. Uspio je podignuti momčad i na kraju su osvojili treće mjesto.

No, ove sezone Osijek je djelovao kao da može izgubiti i od samog sebe i to onda kada je utakmicu trebao pobijediti. Primljena dva gola u sudačkoj nadoknadi od Varaždina i poraz preokretom od Lokomotive u 9. kolu HNL-a ispraznio je strpljenje čelnih ljudi pa je Meštrović doputovao u Osijek na sastanak sa Skenderom gdje je dogovoren raskid suradnje.

Već je sam početak sezone krenuo loše ispadanjem od CSKA Sofije u pretkolu Europske lige. Skender je dobio povjerenje opravdati angažman u HNL-u i izgledali su jako dobro. Odigrali su neriješeno s Rijekom i Dinamom te pobijedili Hajduk na svome terenu.

Međutim, Osječani u posljednje tri utakmice nemaju pobjedu. Ustvari, u posljednjih pet imaju tri remija te po poraz i pobjedu. Lokomotiva ih je pobijedila u izravnom dvoboju za treće mjesto i preskočila na ljestvici.

Skenderov nasljednik trebao bi biti poznat sljedeći tjedan...