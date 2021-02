Nešto više od 14 mjeseci trajao je mandat Ivice Skelina (47) na klupi KK Splita. Bivši hrvatski izbornik sa žutima se, prema službenoj verziji s Gripa, rastao sporazumno.

Čini se kako je okidač za razlaz bio poraz Splita u nedjeljnom finalu Kupa Krešimira Ćosića od Zadra u Omišu (79-70).

- Taktički ništa ne bih promijenio. Morali smo biti agresivniji. Generalno nisam zadovoljan kako smo odradili završnice svih četvrtina, ubijali su nas ishitreni šutevi i glupe odluke. Zadar je još za nijansu bolji od nas - govorio je Skelin dan nakon finala za Slobodnu Dalmaciju.

Splićani su osmi nakon 18 kola ABA lige s omjerom 5-13, a u domaćem prvenstvu treći (14-5), iza Gorice (16-4) i Zadra (17-3).

Dio navijača zazivao je njegovu smjenu koja se naposljetku i dogodila, a prije dva dana govorio je kako se ne boji otkaza.

- Ako sam ja kriv, OK, ali zaboravlja se gdje smo bili prije pet godina, a gdje smo sada. Nisam bezgrešan, ali ne mislim da je sezona toliko loša kakvom se sada pokazuje. Svi su nam govorili da nećemo imati ni jednu pobjedu u ABA ligi. Financijska nam je situacija takva da smo momčad morali stvarati u hodu. Roster koji sada imamo nismo si mogli priuštiti 1. rujna, a da smo od početka bili u ovom sastavu to bi bila druga priča.

Splitu odlazi šestorica reprezentativaca na okupljanje za završnicu kvalifikacija za Eurobasket.

- Nemamo dovoljno vremena za zajedničke treninge i ne možemo biti uigrani koliko bismo trebali biti. To je najveći problem. Ne tražim alibije, no to su činjenice - govorio je Skelin i zaključio:

- Nakon 17 godina uđemo u finale, izgubimo ga i odmah je to tragedija. A gdje su trofeji zadnjih 17 godina? Dok god imam podršku igrača, ništa mi drugo nije važno. Ako više ne budem trener, Bože moj. Takav je trenerski posao. Neće to biti ni kraj košarke, ni kraj kluba, niti moj kraj. Život ide dalje.

Među kandidatima za njegova nasljednika su Aramis Naglić, Damir Mulaomerović i Danijel Jusup.