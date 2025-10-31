Kostelić: Imam toliko energije, jednostavno ne mogu mirovati

A što sad, pitaju se mnogi sportaši nakon kraja karijere. Kao da se nađu u svojevrsnom vakuumu, ne znajući kamo krenuti dalje nakon sportske karijere koja im je bila način života.

O mnogim važnim društvenim i sportskim temama, ali i o ovoj koja itekako muči mnoge bivše sportaše, razgovaralo se na fenomenalnoj konferenciji Sport Innovest, koja je u Zagrebu u dva dana okupila više od 600 ljudi, a organizirale su je legendarna hrvatska atletičarka i osvajačica brojnih medalja Blanka Vlašić i trostruka olimpijka Ivana Brkljačić.

Naziv posljednjeg panela bio je 'Karijera nakon sporta', a svoje iskustvo ispričali su legendarni vaterpolist Josip Pavić, danas državni tajnik za sport i legendarni skijaš Ivica Kostelić, koji je sam priznao da nema toga čime se ne bavi. Razgovor je moderirala upravo Blanka Vlašić, kojoj je i samoj trebao određeni period da shvati čime se želi baviti nakon bogate sportske karijere. Na jednom mjestu osvajači osam olimpijskih medalja, bio je to posebno inspirirajući panel za mlade.

- Imao sam puno interesa, to je sigurno. Ne samo što se tiče sporta, samo sam te interese morao podložiti sportskim ambicijama. S jedne strane sam sa zadovoljstvom dočekao kraj karijere da se posvetim nečemu drugome - rekao je Ivica Kostelić koji se sada bavi jedrenjem.

- Jedrenje je vrlo zanimljivo s te strane što je dopustilo da produžim sportsku karijeru. Neće to biti više na onoj razini, ali jedrenje je specifično što je brod tvoje tijelo. U zalasku moje karijere, kad je tijelo počelo posustajati, pronašao sam nove tijelo u obliku broda. To mi je dalo mogućnost da uzmem nešto što sam naučio u bivšim danima i prenesem u novi sport, da počne novi sportski život. Kraj karijere za mene nije bio šok, znao sam da mi neće biti dosadno kad se umirovim, tu je odmah bilo nekoliko stvari koje su mi otvorile vrata.

Znao je što želi nakon kraja karijere.

- Kad sam prestao skijati, imao sam toliko energije da nisam mogao mirovati. Nisam čekao. U trećem mjesecu 2017. vozio sam posljednju utrku, a u četvrtom sam bio na Grenlandu. Nekim sportašima završi karijera odjednom i oni su u teškoj situaciji. Njima treba pomoći i zato je bitno ovo što radi ministarstvo, da imaju sigurnost izvan sporta - kazao je Kostelić.

Otkrio je i daljnje planove.

- Ove sezone ću raditi s hrvatskim skijašem Istokom Rodešom, to mi je izazov jer je bio u rezultatskoj krizi. Imamo misiju dovesti ga na prave staze. Što se tiče jedrenja, prebacio sam se na novu klasu, sada se natječem s brodom Figaro, riječ je o offshore jedrilici. Od lipnja sam u treningu, nedavno sam bio na regati na Malti. U zimskim mjesecima pripremat ću se na zapadnoj obali Francuske za proljeće, tada počinju regate, a već imam popis svih koje se održavaju. Uz to i svako ljeto organiziram nogometni kamp za djecu na Mljetu. Želim pružiti djeci ono što je moj otac s nama radio. Za mene nije važno što sam uzor, ali važno je prenijeti ono što si naučio da bih spoznao neke nove puteve. Moraš pomoći i drugima, ako gledaš unatrag, netko je pomogao i nama i taj se krug stalno vrti. Meni je zadovoljstvo da mogu utjecati na stvaranje svijeta kroz pomaganje djeci - poručio je legendarni hrvatski skijaš.

Josip Pavić godinama je bio vođa naše vaterpolske reprezentacije, s njom je osvojio sedam medalja, a umirovio se prije šest godina. Otkrio je kako je za njega izgledao prijelaz u novu karijeru.

- Moj kraj karijere je došao planirano, to je rijetka stvar koju sam planirao. Igrao sam zadnje četiri sezone u Grčkoj, živio sam sam i bilo mi je opterećenje. Jedna situacija mi se urezala u sjećanje, bila je prva pričest mog sina, a ja sam morao žuriti na avion. Rekao sam da je to kraj, obavijestio sve u klubu da će mi biti posljednja sezona. Nije bio kraj iz bajke, izgubili smo na penale u finalu Lige prvaka, nije bilo suđeno - kazao je Pavić pa nastavio:

- Završio sam fakultet, to je nama bilo pod normalno u vaterpolu, bilo je pitanje što ćeš studirati. Studirao sam građevinu, nisam stizao sve pa sam otišao na ekonomiju, malo je opuštenije pa sam uspio završiti 2009. godine. Sadašnji posao se dogodio, nisam planirao biti državni tajnik, to se jednostavno dogodi. Sve se mora poklopiti, kao i u sportu.

Otkrio je kako se snašao u novoj karijeri.

- Sjećam se svog prvog radnog dana godinu dana nakon kraja karijere. Prvi dan u uredu, trebalo bi mijenjati Zakon u sportu, a ja došao iz kupaćih gaćica. Pitaju me jesam li pročitao nešto, a ja nemam pojma o ničemu, ali dođe to sve s vremenom. Čitaš jedan zakon, usporediš s onima iz druge države. Kad si sportaš, lakše je jer si navikao na rad i obveze.

Je li mu stresno na poziciji državnog tajnika za sport?

- Donošenje odluka na ovoj razini nije problem kad si igrao finala Lige prvaka i Olimpijskih igara. Bio je to ogroman stres, dao si 30 godina karijere za to. A ovo kad doneseš odluku, puno manji je stres, ne može se mjeriti i lakše mi je raditi - zaključio je Pavić.