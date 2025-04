Kostelić o drami na Jadranu: Ne znaš hoćeš li se vratiti doma. A većina ljudi je strašno mudra...

Prije nego što je s obitelji prošli vikend bio na skijanju u Obertauernu gdje ga je, prema navodima austrijskog GSS-a i tamošnjih medija, zatrpala lavina koju je izazvao s kolegom, pa ga on spasio, a Hrvat potom sve opovrgnuo tvrdeći kako je bio očevidac i kako se nalazio u bazenu, Ivica Kostelić (45) osvrnuo se na drugu pustolovinu iz ožujka koja ga je umalo stajala glave.

Proslavljenog hrvatskog skijaša i osvajača Svjetskog kupa 2011. crnogorska mornarica locirala ga je termalnom kamerom i spasila iz uzburkanog Jadranskog mora u albanskim vodama po završetku traverze od vrha Prokletija do ušća rijeke Bojane. Nekoliko sati držao se za kajak kolege Francuza samo u ronilačkom odijelu i pukom srećom prošao neozlijeđen.

- Imaš i sreće da imaš dobru opremu, da si koliko-toliko pripremljen za takav scenarij, to je bitno. A na kraju možeš imati i sreće - rekao je Ivica gostujući u LOOD podcastu Ivane Paradžiković.

Iako je napomenuo kako ne želi govoriti o toj nesreći, otkrio je neke detalje.

- Bili smo tamo desetak dana prije, postavili bivke, prešli 70 posto rute helikopterom, nešto i prehodali. Cijela ta akcija je, zahvaljujući toj pripremi, tekla glatko.

Pa gdje je pošlo po zlu?

- Kad napraviš pogrešku. A tko ju je napravio? Kao vođa sam ja napravio pogrešku, da. Bilo je tu još par stvari koje nisu bile moja greška, ali to je tako... O tome neću pričati jer nitko od toga nema koristi. Avanturisti? Neka mi se jave pa ćemo razmijeniti iskustva. Svatko ima legitimno pravo sam sebi postavljati ciljeve.

Ovaj put ti je sestra spasila život, upitala ga je novinarka Ivana Paradžiković, misleći vjerojatno na činjenicu da je Janica urgirala kod premijera Andreja Plenkovića koji je potom alarmirao vlasti Crne Gore i intenzivirao akciju spašavanja.

Foto: HTV, RTCG/screenshot

- Bilo je tu više slojeva. Pa gle, bilo je tu više stvari, puno se stvari mora poklopiti. Jedna je stvar sigurna u tim pričama, uglavnom su višeslojne i puno se stvari dogodilo u kratko vrijeme - rekao je Kostelić.

Svi se pitaju kako je izdržao čekajući pomoć u hladnom moru temperature oko 15 stupnjeva.

- Nije problem biti pet sati u moru. Normalno, nije ugodno. Ljudi idu loviti lignje ili hobotnice u ronilačkim odijelima po zimi. Veći problem je, kad znaš da ideš po lignje i hobotnice, da znaš da ćeš za dva-tri sata izaći iz mora i vratiti se doma, a ovdje ne znaš hoće li se to dogoditi. To je glavna razlika, ta neizvjesnost.

Kako se u glavi pripremiti za to?

- A daj mi reci koju drugu opciju imaš? Očajavati, i što onda? Onda si u banani, i kaj imaš od toga? Kao kad si na Grenlandu 300 kilometara od bilo čega, ti moraš ići naprijed. Moraš ići u bilo kojem smjeru, ne možeš se zaustaviti. Opcija nema - nasmijao se Kostelić.

Kostelić: Morate paziti je li oprema ispravna

Čovjek inače bude ponosan kad ostvari neke pothvate u životu. Je li on na ovo ponosan?

- Nisam ništa posebno ponosan. U takvim situacijama imaš razne izazove koje možeš postaviti, ali kad se dogode greške, onda je najvažnije naučiti nešto, a ne biti posebno ponosan ili hvaliti sam sebe. A iz drugih izazova, da, možeš biti ponosan, kad si zadaš nešto. Možemo biti ponosni kako smo izveli ovu traverzu. Sve je bilo po planu do tog trenutka. Ali kad napraviš grešku, to je nešto na što moraš obratiti pozornost i naučiti nešto.

Na pitanje što je naučio iz ove lekcije Kostelić je otkrio kako je nesreći kumovala neispravna oprema, vjerojatno misleći na kajak iz kojega je ispao.

Foto: Facebook

- Ha, nekoliko stvari, haha. Morate paziti kad iznajmljujete opremu, da vidite je li ispravna ili nije. I, naravno, situacija koja nije svakodnevna, izlazak rijeke u more, znači da struja odlazi od obale. U ljudskom mozgu se struja uglavnom kreće uz obalu, a ja sam dosta bio na moru. Ili prema obali i tako dalje, rijetko kad odlazi struja od obale na otvoreno more. To su neke stvari koje treba uzeti u obzir, ali su specifične, kad izlaziš iz rijeke u more. Ima i drugih stvari koje smo naučili. To su stvari koje će meni i nama biti od koristi kad budem eventualno idući put planirao nešto takvo. A nekome neće biti od koristi i samo će većina njih, kao što je i sada, biti strašno mudri jer su tisuću puta bili u takvoj situaciji - rekao je sarkastično.

Kostelić je otkrio i što ga motivira.

- Ljudi koji se bave ekstremnim sportovima, alpinizmom, avanturističkim utrkama, ljudi koji žive na rubu, rone, bave se free ridingom… U ozbiljnim situacijama uglavnom ne stradavaju, nego uglavnom u banalnima. To je vrlo čest slučaj. Jedan od najboljih penjača 20. stoljeća nastradao je na planinarenju, nije pao sa stijene nego s nekog puta. Jedan od najboljih podvodnih ribolovaca poginuo je na nekoj zabavi, ne na natjecanju. Takve stvari se, nažalost, često događaju. To je dvosjekli mač svih aktivnosti koje su blizu ruba. Kad si blizu ruba, uvijek si i naviknut si biti tamo. Mnoge nenormalne situacije postaju ti normalne i onda ih možeš podcjenjivati. U sportu, ako hoćeš ići daleko i postići velike stvari, bolje je podcijeniti nego precijeniti nešto. Jer precijeniti nešto je defenzivni stav, a podcijeniti ofenzivni. I ovi koju precjenjuju isto stradavaju, ali uglavnom dolaze dalje. Dosege kojima se divimo nisu pokrenuli oni koji su odlučili ostati kod kuće - rekao je Ivica.

Iako je prošao i Atlantik i Island i Grenland, pa i avanture po skijaškim vrhovima, priznaje da ga je u nekim situacijama bilo strah i planine i mora i da si je znao, unatoč stalnom plesu po rubu, reći: e, sad bi bilo dosta.