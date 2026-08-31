Dominik Kotarski stigao je u Dinamo iz danskog Kopenhagena, objavio je zagrebački klub u ponedjeljak navečer. Dolazi u Zagreb na posudbu, a 'modri' će ga otkupiti krajem sezone 2026./27.
STIGAO JE 'VATRENI'
Kotarski je službeno u Dinamu! Došao je u Zagreb na posudbu i 'modri' će ga kasnije otkupiti
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Dominik Kotarski (26) stigao je u Dinamo iz danskog Kopenhagena, objavio je zagrebački klub u ponedjeljak navečer. Hrvatski reprezentativac stigao je u Zagreb na posudbu i klub će ga otkupiti krajem sezone 2026./27. Posudba bi trebala dinamo doći oko 500.000 eura i nosit će dres s brojem 24.
Klub s Maksimira objavio je video najavu njegovog dolaska. U opisu objave stoji:
- Vrata? Zaključana.
Hrvat je u dinamu bio od 2011. do 2018. godine. U aktualnom hrvatskom prvaku igrao je kroz mlađe uzraste. Nakon Dinama nastupao je za Ajax, Goricu, PAOK i Kopenhagen. Bio je član rostera hrvatske reprezentacije na SP-u 2026. godine, a do sad je za 'vatrene' odigrao četiri utakmice.
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