Kotarski je službeno u Dinamu! Došao je u Zagreb na posudbu i 'modri' će ga kasnije otkupiti

Dominik Kotarski (26) stigao je u Dinamo iz danskog Kopenhagena, objavio je zagrebački klub u ponedjeljak navečer. Hrvatski reprezentativac stigao je u Zagreb na posudbu i klub će ga otkupiti krajem sezone 2026./27. Posudba bi trebala dinamo doći oko 500.000 eura i nosit će dres s brojem 24.

Klub s Maksimira objavio je video najavu njegovog dolaska. U opisu objave stoji:

- Vrata? Zaključana.

Hrvat je u dinamu bio od 2011. do 2018. godine. U aktualnom hrvatskom prvaku igrao je kroz mlađe uzraste. Nakon Dinama nastupao je za Ajax, Goricu, PAOK i Kopenhagen. Bio je član rostera hrvatske reprezentacije na SP-u 2026. godine, a do sad je za 'vatrene' odigrao četiri utakmice.