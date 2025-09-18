Obavijesti

LIGA PRVAKA

Kotarski sjajno branio, ali je Kopenhagen ispustio pobjedu. Club Brugge deklasirao Monaco

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Liselotte Sabroe

Kopenhagen je dvaput vodio, ali se Bayer oba puta vratio i završilo je 2-2. Dominik Kotarski je imao nekoliko sjajnih obrana. U Belgiji je Club Brugge s visokih 4-1 pobijedio Monaco

Nogometaši Kopenhagena ispustili su priliku za pobjedu protiv Bayer Leverkusena pred svojim navijačima u prvom kolu Lige prvaka, u kojem su dvaput vodili, ali je njemačka momčad oba puta uspjela izjednačiti za konačnih 2-2. 

CALCIO - UEFA Champions League - FC Basel 1893 vs FC Copenhagen
Foto: Scott Coleman/IPA Sport / ipa-ag

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski je do 82. minute sačuvao mrežu danskog prvaka netaknutom, ali njegovi suigrači nisu to znali iskoristiti za uvjerljivije vodstvo. Jordan Larsson je već u 9. minuti donio prednost domaćoj momčadi. S tim rezultatom se išlo na odmor, a onda je krenuo šou u nastavku. Bayer je u drugom dijelu počeo napadati, a Kotarski je sjajno obranio udarce Schicka i Echeverrija i sačuvao vodstvo Danaca.

Lineups provided by Sofascore

Bayer je izjednačio u 82. minuti prekrasnim golom Alexa Grimalda iz prekrasnog slobodnog udarca, da bi u 87. minuti Robert ponovno doveo Kopenhagen u vodstvo. Za konačnih 2-2 loptu u vlastitu mrežu poslao je grčki stoper Pantelis Hatzidiakos.

U Belgiji je Club Brugge s uvjerljivih 4-1 svladao Monaco. Za domaću momčad su strijelci bili Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39), Hans Vanaken (43) i Mamadou Diakhon (75), dok je utješni pogodak za Monaco postigao Ansu Fati (90+2). Gosti su u 10. minuti propustili priliku za vodstvo iz kaznenog udarca, a izvođač je bio Maghnes Akliouche.

