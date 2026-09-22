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Kova sad nešto mora mijenjati: HNL je još 'pod kontrolom', a najveći problem je gard u Europi

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo je protiv suparnika dosta slabijih budžeta i ugleda (Thun, Kauno Žalgiris, Viking i Hapoel Beer Shev) izborio tek tri pobjede, a 'modri' do derbija na Poljudu imaju puno prostora za napredak. Jako puno...