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Foto: Slavko Midžor/Pixsell
19 DANA ODMORA... PLUS+

Kova sad nešto mora mijenjati: HNL je još 'pod kontrolom', a najveći problem je gard u Europi

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo je protiv suparnika dosta slabijih budžeta i ugleda (Thun, Kauno Žalgiris, Viking i Hapoel Beer Shev) izborio tek tri pobjede, a 'modri' do derbija na Poljudu imaju puno prostora za napredak. Jako puno...

Dinamo je već do prve reprezentativne stanke u novoj sezoni prošao "sve i svašta". U Maksimiru smo vidjeli mnoge uspone i padove, preživjeli su nekoliko teških "potresa", Mario Kovačević i društvo sad lakše dišu. I pred njima je mirnih 19 dana. Jedan od rijetkih perioda sezone u kojima nema stresa, nema pritiska, tek analiza odrađenog do sada i pripreme za nastavak sezone.

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