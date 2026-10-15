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BORUSSIA PALA U NORVEŠKOJ

Kovač: Ja sam kriv. Morao sam rotirati jer je tempo ubitačan

Piše 24sata,
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Kovač: Ja sam kriv. Morao sam rotirati jer je tempo ubitačan
Foto: Leon Kuegeler
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Trener je nakon poraza 1-0 od Bodø/Glimta preuzeo odgovornost za rotacije, koje je uveo zbog napornog rasporeda i umjetne trave

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Niko Kovač priznao je da je pogriješio s izborom početne postave nakon što je Borussia Dortmund izgubila 1-0 od Bodø/Glimta u Norveškoj. Hrvatski trener rotirao je momčad zbog zahtjevnog tjedna u kojem Dortmund čeka više od 11.000 kilometara putovanja i tri utakmice u šest dana. Poraz je zabilježio u srijedu, a potom ga čekaju gostovanje kod Union Berlina u subotu i put u Azerbajdžan na susret sa Sabahom sljedećeg utorka.

- Nijedna momčad na svijetu ne može izdržati takav tempo putovanja s istih jedanaest igrača. Zato smo danas uveli promjene - rekao je Kovač za DAZN.

Bundesliga - VfB Stuttgart v Borussia Dortmund
Foto: Heiko Becker

U odnosu na remi 2-2 s Werderom Kovač je napravio pet promjena. Nico Schlotterbeck zbog nedavne ozljede gležnja ostao je kod kuće iz predostrožnosti, a umjesto njega zaigrao je Ramy Bensebaini. U početnoj postavi našli su se i Konstantinos Karetsas, Samuele Inacio, Joey Veerman i Fabio Silva, dok su Ethan Nwaneri, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha i Serhou Guirassy počeli na klupi.

Trener je izbor Karetsasa, Inacija i Silve objasnio prilagodbom umjetnoj travi, no njihova pokretljivost nije donijela željeni učinak. Dortmund nije uspijevao stvoriti prilike za brze kombinacije ni dovesti igrače u situacije jedan na jedan. Kovač je poslije susreta kritizirao i pristup s loptom te istaknuo kako momčad nije napadala prostor iza suparničke obrane.

- Bili smo jako loši s loptom, dok su protivnici bili puno življi. Bodø/Glimt je puno bolje napadao prostor iza naših leđa, a mi smo sve igrali u noge - rekao je Kovač.

Bundesliga - VfB Stuttgart v Borussia Dortmund
Foto: Heiko Becker

Dortmund je u nastavak ušao bez promjena, a Fredrik Sjövold doveo je domaćine u vodstvo u 52. minuti. Kovač je čekao do otprilike sat vremena igre, a zatim napravio četverostruku izmjenu: ušli su Nmecha, Guirassy, Ryerson i Nwaneri. Borussia je nakon toga zaigrala dinamičnije i preuzela kontrolu, ali nije uspjela izjednačiti.

- Tek smo nakon četverostruke zamjene ušli u utakmicu i preuzeli kontrolu. Ja sam taj koji je birao momčad i preuzimam odgovornost za to - rekao je Kovač.

Poraz je stigao u tjednu u kojem Dortmund čeka i utakmica u ligi prvaka. Kovač je nakon susreta rekao da svaki igrač u kadru ima kvalitetu za igru, no priznao je da njegova odluka o početnoj postavi protiv Bodø/Glimta nije uspjela.

*uz korištenje AI-a

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