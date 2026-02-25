Kovač: Kad primiš 4 gola, teško je proći. Zasluženo smo ispali...

Borussia Dortmund donijela je prednost od 2-0 u Bergamo, a onda sve prosula. Atalanta je slavila 4-1 i s ukupnih 4-3 prošla u osminu finala Lige prvaka. Za Atalantu zabio je i Pašalić, a nevjerojatno je kako je Kovačeva momčad pala u uzvratnoj utakmici. Strateg Borussije morao je čestitati protivnicima.

Foto: Daniele Mascolo

- Kada primite četiri gola u Ligi prvaka, teško je proći dalje. U trenucima kada smo primali pogotke jednostavno nismo bili na razini. U ovom natjecanju takve se pogreške kažnjavaju. Vrlo smo razočarani. Nakon dobre domaće utakmice ne smijemo ovako ispustiti dvoboj, čak i ako smo znali da će biti teško. Mi smo bundesligaška momčad i to moramo znati iznijeti. Zaslužili smo ispasti. Nismo bili dovoljno dobri za prolazak - rekao je Kovač.

- Ne želim nikoga kriviti, ali kada napravite toliko individualnih pogrešaka, teško je proći dalje. Imali smo svoje prilike u drugom poluvremenu, ali iskreno, zaslužili smo ispasti. Boli, ali svi smo zajedno u tome - dodao je Emre Can.

Jako težak poraz Borussije koja je imala sve otvoreno, ali je ipak prosula prednost i ispala.