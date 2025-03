Kovač pred susret s francuskom senzacijom: Najveća snaga nam je stadion, to je prava utvrda...

Club Brugge i Aston Villa otvaraju osminu finala Lige prvaka u utorak ranijim susretom. Borussia Dortmund, koju vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, na svom stadionu dočekuje Lille. Nakon što je njegova momčad eliminirala Sporting iz Lisabona i osigurala mjesto među 16 najboljih, Kovača sada čeka novi izazov.

Kovač je u najavi utakmice bio oprezan, a posebno je nahvalio napadački stil igre protivnika pod vodstvom Bruna Genesija.

- Lille igra vrlo svestrano. Bruno Genesio je trener koji igra napadački nogomet s posjedom, to će od nas zahtijevati puno snage i koncentracije. Nisu slučajno bili među prvih osam na ljestvici, a ove sezone su pobijedili i Real Madrid. Bit će tvrd orah - izjavio je.

Novinari su ga pitali igra li sada Borussia "Kovačev nogomet".

- Riječ je o stabilnosti, s loptom ili bez nje. Defenzivno smo vrlo dobri. U šest utakmica primili smo četiri pogotka, od čega smo si dva zabili sami. Sviđa mi se da nismo reaktivni, nego proaktivni. Ofenzivno još imamo prostor za napredovanje. Kako stvari sada stoje, to je dobro, ali možemo biti još puno bolji.

Dortmundov stadion poznat je po svojoj atmosferi, a Kovač se nada da će "Žuti zid" djelovati na suparnika.

- Naš je stadion naša utvrda, ovdje je teško igrati. Kao igrač, ovdje nikad nisam pobijedio. Nadam se da možemo iskoristiti tu atmosferu da Lille bude impresioniran. Ali oni su također igrali svugdje, primjerice u Liverpoolu. No, ovo je sigurno jedna od naših snaga - rekao je Kovač.

Najveću prijetnju njemačkoj momčadi predstavlja kanadski napadač Jonathan David, no Kovač upozorava da Lille ima još aduta.

- Znamo ga, sjajno se razvio, poznate su nam sve njegove kvalitete. U bliskoj budućnosti vjerojatno će napustiti Lille i Francusku, prate ga neki vrhunski klubovi. No, on nije jedina opasnost. Mi moramo iskoristiti svoje prednosti i prikazati nogomet visokog intenziteta. Od svakog igrača očekujem da daje sve na terenu, od prve do posljednje minute.

Osim ovog dvoboja, Ivan Perišić i njegov PSV dočekuju Arsenal, dok će nogometni zaljubljenici u kasnijem terminu moći uživati u velikom madridskom derbiju između Reala i Atletica.