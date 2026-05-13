ODMAH ISPALIO ODGOVOR

Kovača pitali kojeg suigrača bi htio u Borussiji. Bio je vrlo jasan

ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bio sam kapetan kad je Modrić stigao u reprezentaciju i odmah se vidjelo o kakvom se izvanrednom nogometašu radi, rekao je Kovač i potvrdio kako je Modrić taj suigrač kojeg bi htio u Dortmundu

Niko Kovač gostovao je na Bildovom podcastu Phrasenmäher gdje su ga pitali kojeg bi suigrača najviše volio vidjeti u Borussiji Dortmund. Hrvatski trener dao je jednostavan odgovor - Luka Modrić. Tada su mediji počeli govoriti kako je transfer i moguć jer Modriću ističe ugovor s Milanom ovo ljeto, ali šanse da kapetan Hrvatske ode u Bundesligu su male. Ipak, Kovač je nahvalio svog bivšeg suigrača.

- Bio sam kapetan kad je Modrić stigao u reprezentaciju i odmah se vidjelo o kakvom se izvanrednom nogometašu radi. Znao sam da će te me pitati o dolasku Luke u Dortmund. Luka ima 40 godina i trenutačno je ozlijeđen, stoga se samo nadam da će se uskoro oporaviti - rekao je Niko Kovač u njemačkom podcastu.

Kovač i Modrić su zajedno odigrali 25 utakmica za reprezentaciju, u razdoblju od 2006. do 2008. godine. Trener Borussije tada je bio "desetka" i vođa "vatrenih", a onda je baklju predao Modriću koji je vođa i dan danas. Nevjerojatno je koliko je Luka na velikoj sceni i koliko uveseljava Hrvate i navijače diljem svijeta. Po pisanju talijanskih medija, Modrić bi već mogao natrag na teren nakon operacije jagodične kosti kako bi pomogao Milanu u lovu na Ligu prvaka. 

