Kovačev tragičar pogriješio pa se ispričao: Jako mi je teško...

Dortmundska Borussia ispala je u prvoj nokaut fazi Lige prvaka od Atalante (4-1), a tragičar utakmice bio je golman Gregor Kobel koji je grubo pogriješio kod četvrtog gola Atalante. Nakon utakmice se "posuo pepelom".

- Na kraju je bila moja pogreška. Jako mi je žao zbog mojih suigrača. Imali smo fantastičan povratak i igrali smo dobro. Nogomet ponekad može biti težak - rekao je i dodao:

- U početku sam htio očistiti loptu, ali ponekad imate samo djelić sekunde za reagirati. Naravno, na kraju sam morao očistiti na neki drugi način. Jako mi je teško zbog svega ovoga.

Svjestan propuštene prilike bio je i sportski direktor Sebastian Kehl.

- Prolazak u idući krug bio je planiran, računali smo na te prihode. Znao sam kako će ovdje biti vrlo, vrlo teško, ali vjerovao sam da ćemo proći u sljedeći krug - rekao je i priznao da je poraz zaslužen.

- Bila je to vrlo slaba utakmica s naše strane u mnogim fazama igre. Zasluženo smo zaostajali, na trenutke se oporavili, ali primiti četiri gola ovdje jednostavno je previše. Ovakva nam se utakmica ne bi smjela događati na ovoj razini i zato smo zaslužili ispadanje.

Borussia se okreće Bundesligi, gdje ju očekuje derbi protiv Bayerna. Klub iz Dortmunda zaradio bi 11 milijuna eura da je prošao Atalantu, ovako je ostao kratak.