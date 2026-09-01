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Kovačeva Borussia dala 'peticu' petoligašu i prošla dalje u Kupu

Piše Jakov Drobnjak,
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Kovačeva Borussia dala 'peticu' petoligašu i prošla dalje u Kupu
Foto: IMAGO/Fernando Soares/IMAGOSPORT
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HEBC HAMBURG - BORUSSIA DOTRMUND 0-5 Niko Kovač i njegovi momci bez problema prošli su u drugo kolo njemačkog Kupa

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Borussia Dortmund bez problema je izborila drugo kolo njemačkog Kupa. Momčad Nike Kovača slavila je 5-0 protiv petoligaša HEBC Hamburga, koji je otpor pružao nešto više od pola sata.

Dortmund je poveo u 33. minuti autogolom Janeka Wredea, a samo tri minute kasnije Daniel Svensson povećao je prednost. Do odmora dva komada dao je Samuele Inácio, u 41. i drugoj minuti minuti nadoknade prvog dijela, pa je pitanje pobjednika bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta. Konačnih 5-0 postavio je Fábio Silva u 59. minuti.

Za HEBC je ovo bio povijesni nastup jer je u glavnom dijelu DFB-Pokala igrao prvi put nakon čak 91 godine. Zbog velikog interesa susret je odigran na Volksparkstadionu, domu HSV-a, umjesto na stadionu petoligaša.
 

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