Obavijesti

Sport

Komentari 0
U SJAJNOJ SU FORMI

Kovačeva Borussija najbolja je u zadnjih 10 godina! Evo po čemu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Kovačeva Borussija najbolja je u zadnjih 10 godina! Evo po čemu
8
Foto: Bernd Thissen/DPA

Više od projiciranih ovosezonskih 78 bodova, klub iz Dortmunda osvojio je šampionske 2012. pod Jurgenom Kloppom - tada je s 81 bodom osvojio naslov prvaka

Admiral

Borussia Dortmund je pobjedom protiv Wolfsburga 2-1 u 21. kolu Bundeslige nastavila s dobrim nizom i stigla do pete uzastopne pobjede u njemačkom prvenstvu. Vodeći Bayern sada bježi samo tri boda...

Iako momčad Nike Kovača ne pobjeđuje uvjerljivo poput Bavaraca (gol razlika Dortmunda je +23, a Bayerna +56), "crno-žuti" nižu pobjede, a dosad su u 21 utakmici u prvenstvu izgubili samo jednu. Štoviše, osvajaju 2,29 bodova po utakmici, a na kraju sezone imat će 78 ako nastave u ovom ritmu.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund
Foto: David Inderlied/DPA

Bila bi to najbolja sezona Borussije Dortmund nakon 2016. u kojoj je osvojila identičnih 78 bodova, a tada je završila druga iza Bayerna koji je osvojio 88 bodova. Više od projiciranih 78 bodova klub iz Dortmunda osvojio je šampionske 2012. pod Jurgenom Kloppom, tada je s 81 bodom osvojio naslov prvaka. 

Nakon dva uzastopna kiksa Bayerna otvorila se prilika Dortmundu da se uključi u borbu za naslov prvaka, a jedan meč koji će relativno brzo uslijediti mogao bi biti ključan - Bayern stiže na Signal Iduna Park 28. veljače! 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund
Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS

Ipak, do tada Kovačevi momci imaju nezgodan raspored. Mainz im stiže 13. veljače, a četiri dana nakon i Atalanta u Ligi prvaka. Prije Bayerna će u Bundesligi odigrati kod Leipziga u gostima, a potom i kod Atalante u uzvratu playoffa LP. Bayern stiže samo tri dana nakon te utakmice. 

Bayern također nema "laganicu" do tog 28. veljače. Prvo zahuktali Hoffenheim doma pa Kup protiv Leipziga, također doma. Idu Bavarci u goste Werderu na Valentinovo, a potom dočekuju Eintracht Frankfurt 21. veljače. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund
Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS

Ako razlika bude šest bodova ili manje, nema sumnje da će 28. veljače biti datum koji bi mogao usmjeriti njemačko prvenstvo, a Kovač se nada da bi mogao ispisati povijest i boriti se za prvi naslov u Bundesligi nakon 2012. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!
BRONČANI FUTSALAŠI

Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!

Hrvatski futsalaši osvojili su prvu medalju u povijesti nakon prave drame šesteraca! Hrvatska je slomila jaku Francusku u prepunoj Areni Stožice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026