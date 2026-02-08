Kovačeva Borussija najbolja je u zadnjih 10 godina! Evo po čemu

Borussia Dortmund je pobjedom protiv Wolfsburga 2-1 u 21. kolu Bundeslige nastavila s dobrim nizom i stigla do pete uzastopne pobjede u njemačkom prvenstvu. Vodeći Bayern sada bježi samo tri boda...

Iako momčad Nike Kovača ne pobjeđuje uvjerljivo poput Bavaraca (gol razlika Dortmunda je +23, a Bayerna +56), "crno-žuti" nižu pobjede, a dosad su u 21 utakmici u prvenstvu izgubili samo jednu. Štoviše, osvajaju 2,29 bodova po utakmici, a na kraju sezone imat će 78 ako nastave u ovom ritmu.

Foto: David Inderlied/DPA

Bila bi to najbolja sezona Borussije Dortmund nakon 2016. u kojoj je osvojila identičnih 78 bodova, a tada je završila druga iza Bayerna koji je osvojio 88 bodova. Više od projiciranih 78 bodova klub iz Dortmunda osvojio je šampionske 2012. pod Jurgenom Kloppom, tada je s 81 bodom osvojio naslov prvaka.

Nakon dva uzastopna kiksa Bayerna otvorila se prilika Dortmundu da se uključi u borbu za naslov prvaka, a jedan meč koji će relativno brzo uslijediti mogao bi biti ključan - Bayern stiže na Signal Iduna Park 28. veljače!

Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS

Ipak, do tada Kovačevi momci imaju nezgodan raspored. Mainz im stiže 13. veljače, a četiri dana nakon i Atalanta u Ligi prvaka. Prije Bayerna će u Bundesligi odigrati kod Leipziga u gostima, a potom i kod Atalante u uzvratu playoffa LP. Bayern stiže samo tri dana nakon te utakmice.

Bayern također nema "laganicu" do tog 28. veljače. Prvo zahuktali Hoffenheim doma pa Kup protiv Leipziga, također doma. Idu Bavarci u goste Werderu na Valentinovo, a potom dočekuju Eintracht Frankfurt 21. veljače.

Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS

Ako razlika bude šest bodova ili manje, nema sumnje da će 28. veljače biti datum koji bi mogao usmjeriti njemačko prvenstvo, a Kovač se nada da bi mogao ispisati povijest i boriti se za prvi naslov u Bundesligi nakon 2012.