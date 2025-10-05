Bennacer će sigurno biti u početnoj postavi, a od prve minute očekuju se i Galešić, Perez Vinlöf, Villar, Bakrar, Stojković, Bakrar, Vidović, Kulenović... OK, možda i ne svi, ali neki moraju iskoristiti svoje minute...
Kovačević će dosta mijenjati: Nekima stvarno trebaju minute, stiže im vrijeme za dokazivanje!
Dinamo nakon savršenih 12 dana, u kojima su pali Hajduk, Fenerbahče, Slaven Belupo i Maccabi Tel Aviv, gostuje kod Lokomotive. Najveći gradski rival posljednjih je sezona radio velike probleme "modrima", tako su se nogometaši Sandra Perkovića i prošle sezone baš remijem (1-1) protiv lokosa kolo prije kraja oprostili od naslova prvaka.
