Kovačević: Danas sam čitao da smo predvidljiva momčad. Žao mi je kad ljudi obezvrjeđuju...

Mario Kovačević došao je u Dinamo nakon poraza u finalu Kupa sa Slaven Belupom od Rijeke, godinu dana poslije bijelima je uzvratio kao trener maksimirskog kluba i potvrdio duplu krunu. Završilo je 2-0, oba je gola zabio Luka Stojković.

- Htjeli smo završiti odličnu sezonu, staviti točku na "i". Rekao sam dečkima da ćemo u ove dvije utakmice dati priliku mladima, ovo nam je tako reći bila zadnja utakmica. Sad se veselimo s navijačima. Imao sam sreću da sam drugu godinu u finalu Kupa i da sam ove godine osvojio zlato. Moram zahvaliti ljudima u Dinamu, Bobanu koji mi je dao da vodim najtrofejniji klub, ljudima u stožeru. Jako smo sretni.

U javnosti je kod vašeg dolaska bilo dosta skepse. Kako sad gledate na to?

- Sretan sam zbog toga, ja sam jedan od ljudi u Dinamu koji tu radi svoj posao, ne miješam se drugima. Jako je dobro sve posloženo, sve se to vidi već u prvoj godini. Puno je talentiranih i novih igrača, dobro smo se posložili, puno smo golova davali. U rekordnom smo se vremenu posložili. Zaslužili smo i danas još koji, ali nećemo cjepidlačiti, idemo dalje.

Stojković je rekao kako je Dinamo prekvalitetna momčad za bilo što manje od duple krune.

- Da, tako je to ispalo. Danas sam čitao da smo predvidljiva momčad, ne znam zašto i zbog čega. Mi igramo kao i svi prvaci nacionalnih liga. Pa svatko zna kako igra Barcelona pa je godinama prva. Tako smo se postavili od prvog dana, drago mi je da smo ostali na tom putu i da su igrači pokazali da su najvažniji. Žao mi je kad netko obezvrijedi uspjeh. Ovo je jedna od boljih sezona Dinama, o tome bi se trebao pričati, a ne drugim stvarima - rekao je Kovačević i nastavio:

- Zoran Zekić i ja smo se dogovorili prošle godine, on je osvojio Kup u mom gradu (sa Sarajevom, op.a.), ja sam u njegovom. Drago mi je i zbog njega, nadam se da će on i ove kolege (Zekić, Schildenfeld, Toplak), ubrzo naći posao.

Nogometaši Dinama pobjednici su SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Samir Toplak ga je zagrlio i kazao:

- Molim te, nauči riječi pjesme Pips, Chips&Videoclipsa "Dinamo ja volim".

A Gordonu Schildenfeldu je na pitanje zna li slaviti nakon svih ovih uspjeha odgovorio potvrdno, kako je tu i zbog navijača. Kovačević ih je pozvao na proslavu nakon posljednjeg kola protiv Lokomotive na Maksimiru, a Zekić je odbio kazavši kako će to ipak napraviti privatno.

Spontani pljesak dočekao je Kovačevića u konferencijskoj sali.

- Zaslužili smo svi ovo, htjeli smo staviti točku na i za ovu sezonu. Od prve minute bili smo bolji, imali smo stativu, prečku, ali nije bilo panike jer sam rekao i igračim da ćemo zabiti u prvih 15 minuta gol-dva ako ovako nastavimo i tako je i bilo. Mogli smo zabiti i treći, ali zadovoljni smo s ovim jer smo pokazali da smo bolji od Rijeke. Rijeka je igrački bolja po meni ove sezone, a zaostaje za nama u prvenstvu više od 30 bodova - rekao je trener Dinama.

- Kad sve ovo prođe, pričat će se i više o ovoj sezoni. Bila je turbulentna. Moram se zahvaliti Zvoni Bobanu, koji mi je dao priliku. Znao sam da imamo mnogo talentiranih igrača i da kao trener bih volio pomoći da razviju taj talent koliko mogu. Ali nisam samo ja, ovdje je stožer s 10 ljudi i odradili smo dobar posao.

Imat ćete i materijala za knjigu?

- Možda bude, da. Napravio sam već neke stvari u klubovima, ali posebno je biti prvak države.

Posljednja dva kola?

- Prvo ćemo se proveseliti, pa dogovoriti što i kako. Protiv Slavena će igrati igrači iz drugog plana. Možda ćemo i Livakoviću dati predah jer 25. svibnja reprezentacija počinje s pripremama, možda i McKenni, Mišiću, koji je zaslužio. Još ćemo razgovarati oko toga što i kako. Imat će igrači četiri tjedna odmora, posložili smo temelje i bit će lakše za novu sezonu. Krećemo od drugog pretkola, ali već sa stožerom slažem plan i program priprema.

Opus Arena danas se plavila.

- Vidjeli ste kako je odmah ljepša atmosfera na lijepom stadionu. Slavonija je predivna, ljudi su predivni i uvijek mi je drago doći ovdje.