TRENER DINAMA

Kovačević: Dinamo je zadnji put bio prvi na Božić prije 3 godine

Piše Petar Božičević,
Kovačević: Dinamo je zadnji put bio prvi na Božić prije 3 godine
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a

Neće dugo trajati odmor, odvojili smo se Hajduk i mi. Ovo ni neće biti klasične pripreme, siječanj će nam biti zanimljiv. Nakon Istre smo nanizali dobre utakmice, s Hajdukom jedino neriješeno, iako smo bili bolji, kaže trener Dinama

Dinamo je s 2-0 pobijedio Lokomotivu u 18. kolu HNL-a i tako na uspješan način zaključio 2025. godinu. Dojmove je nakon utakmice podijelio trener Mario Kovačević

- Htjeli smo pobjedom zaključiti jesenski dio, Dinamo je zadnji put za Božić bio prvi pred tri godine. Zaslužena pobjeda. 

Zaključili ste polusezonu na pozitivan način?

- Neće dugo trajati odmor, odvojili smo se Hajduk i mi. Ovo ni neće biti klasične pripreme, siječanj će nam biti zanimljiv. Nakon Istre smo nanizali dobre utakmice, s Hajdukom jedino neriješeno, iako smo bili bolji.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Problemi s izostancima, što je s Mišićem?

- Galešiću treba malo vremena, vidjelo se kod nas malo nesigurnosti, ali trebalo je u prvom dijelu riješiti utakmicu. Koljeno je u pitanju kod Mišića, ali nadam se da će sve biti u redu. 

Imali ste šansi večeras?

- Dvaput smo gađali okvir gola, Lokomotiva je isto imala šansu na 1-0 kad je Filipović obranio na liniji, to nas je malo razbudilo, a 2-0 zna biti varljiv rezultat. Najbitnije je bilo danas pobijediti.

Fran Topić je zabio gol, a donedavno nije bio u prvom planu?

- Drago mi je zbog njega, kasnio je na pripreme, velika je konkurencija. Govorio sam mu da mora iskoristiti priliku kad je dobije, a on je to napravio. I kod drugog gola je odigrao važnu ulogu. 

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slijedi zimski prijelazni rok?

- Imamo puno rezervi kod nas. Siguran sam da kod nas već ima puno kvalitete i da iz njih izvučemo maksimum. 

Plan i program za pripreme?

- Dva tjedna odmora, s tim da će drugi tjedan dobiti zadatke. Krećemo 5. siječnja i idemo na pripreme u Čatež, tamo ćemo odigrati jednu prijateljsku utakmicu. Nije to velika pauza, nećemo ići daleko, ali već u siječnju imamo jako bitnu utakmicu - zaključio je trener Dinama za MAX Sport. 

