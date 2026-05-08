Kovačević: Htio bih da moja momčad igra kao PSG! Zebić će možda igrati protiv Hajduka...

Bez obzira na stanje na ljestvici, najveći hrvatski nogometni derbi uvijek budi poseban interes javnosti. Donosi najveću draž, uzbuđenje i dramu, a obzirom da je sve riješeno što se tiče pozicija, nadaju se gledatelji da će ovaj put gledati otvoreni nogomet i golijadu.

Pokretanje videa... 02:02 Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gotovo pa rasprodani Maksimir iščekuje posljednji ovosezonski derbi Dinama i Hajduka koji se u subotu igra od 16 sati. Modri su oba puta slavili na Poljudu, 2-0 i 3-1, dok je u prosincu na Maksimiru bilo 1-1.

Utakmicu je iz domaćeg kuta najavio trener Mario Kovačević.

- Stanje je dobro, super smo trenirali i bitno je da smo vratili naslov prvaka. McKenna će trenirao, u konkurenciji je za utakmicu i vidjet ćemo hoćemo li moći računati na njega. Zajc je opet spreman, Dominguez nije na raspolaganju zbog žutih kartona, ali svi ostali su dobro. Stoper Marko Zebić je u konkurenciji za prvu postavu...

Velika Gorica: Susret Gorice i Dinama u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Naslov prvaka je osiguran, ali utakmica protiv Hajduka je uvijek posebna.

- Drago mi je što će navijači napuniti stadion. Protiv Hajduka nikad nije lagano, htjeli smo da ova utakmica ne odlučuje o naslovu. Idemo od prve minute po pobjedu, nismo ih tu pobijedili tri godine i to je poseban motiv. Još ne razmišljamo o finalu Kupa protiv Rijeke, krenut ćemo jako i žestoko, želimo razveseliti naše navijače.

Još su ostale tri utakmice, je li to test za neke igrače koji su upitni za sljedeću sezonu?

- Derbi pa finale Kupa, to nam puno znači. Poslije toga će ostati dvije utakmice, igrat će oni koji su igrali manje. Svaka utakmca je svima prilika za dokazivanje, posebno onima koji igraju manje. Sad mislimo samo na Hajduk, on nam je jedini konkurent za prvo mjestu. Ima kvalitetu i samo o njemu sad razmišljamo. Bit će poslije prilika za ostale da igraju, vjerujem da će svi pokazati da su igrači za Dinamo - kaže trener Dinama.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Utakmica protiv Hajduka idealna je prilika za održavanje motivacije uoči finala Kupa.

- Jako je važno što je ova utakmica uoči finala, htio sam da igrači ostanu u fokusu. Imat ćemo četiri dana za pripremu i odmor. Vjerujem da će igrači biti pravi protiv Rijeke.

Bayern i PSG oduševili su sve sjajnom predstavom u dvije utakmice. Što biste htjeli preuzeti od te dvije momčadi?

- To su dvije najvalitetnije momčadi u Europi. Prije utakmice sam rekao da je PSG favorit, presudila je njihova brzina igre i brzina njihovih igrača. Pokazali su da su bolji. Mi smo na tragu Bayerna što se tiče golova i dominacije u prvenstvu, ali tu brzinu bih htio preuzeti od PSG-a.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl//PIXSELL

Što možemo očekivati od Hajduka?

- Ne ulazim u njihove probleme, znam da imaju kvalitetu. Morate poštivati momčad koja ima Rebića, Šegu i Livaju. Livaja je zadnjih godina najbolji strijelac i najbolji igrač lige. Igramo doma, dvaput smo ih pobijedili na Poljudu, nadam se da ćemo sad i na Maksimiru. Pritisnut ćemo ih od prve minute, ali moramo biti oprezni i paziti na njihove najbolje igrače - zaključio je Kovačević.