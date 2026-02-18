Kovačević: I jače momčadi od Genka padale su na Maksimiru

Dinamo se provukao u doigravanje Europske lige s 23. mjesta, ali mnogi su zaboravili ono blijedo izdanje protiv Midtjyllanda nakon što su "modri" uraganski otvorili nastavak hrvatskog prvenstva s gol razlikom 10:1 u četiri utakmice.

I mnogi su uvjereni, Dinamo Marija Kovačevića tek je na putu da dosegne svoj puni potencijal. Nadaju se navijači da će dio toga igrači demonstrirati i u Europi i to već protiv belgijskog velikana Genka.

Prva utakmica doigravanja Europske lige igra se u četvrtak na Maksimiru od 18.45 sati, a susret su najavili trener Kovačević i desni bek Moris Valinčić.

- To je jedna drugačija momčad od onih protiv kojih igramo u HNL-u. Brži su i okomitiji, direktniji, igraju otvoren nogomet i vjerujem da će to biti zanimljiva i otvorena utakmica - rekao je za početak Valinčić.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ove sezone propustio je tri mjeseca zbog ozljede, ali posljednjih mjesec dana je ušao u punu spremu.

- Odigrao sam tri utakmice, imao sam dobar uvod pa derbi s Rijekom i doma protiv Istre. Mislim da sam na optimalnoj razini

Je li prva utakmica na Maksimiru prednost ili otegotna okolnost?

- Ne razmišljamo o tome, razmišljamo kako dobro odigrati. Pridržavamo se svih zahtjeva koje je zacrtao trener. Ako se držimo toga, ništa nas ne treba plašiti - završio je Valinčić.

Glavnu riječ nakon njega preuzeo je trener Kovačević.

- Bennacera nema zbog ozljede, svi ostali su u dobroj formi i jedva čekamo utakmicu

SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko je zapravo Genk snažan?

- U gornjoj polovici su Europske lige što se tiče kvalitete. Samo zbog gol razlike nisu ušli među najboljih osam. Dvostruko su skuplji od nas, prava europska momčad koja igra brz nogomet. Imali smo ranije problema s takvim momčadima, ali izborili smo se sa svim problemima i osigurali si još dvije utakmice u Europi, vjerujem da će ih biti i više. Možemo protiv ovakvih momčadi igrati dobar nogomet, pogotovo na Maksimiru - kazao je trener Dinama.

Samo bi ga pobjeda zadovoljila.

- Mora biti jasno, s kim god Dinamo igra, on ide po pobjedu, tako ćemo se postaviti i u četvrtak. Imali smo problema protiv jačih momčadi jer smo griješili i rezultat nije bio dobar. No, iskusniji smo i kvalitetniji. Belgijci su dobri, ali vjerujem u nas i da smo u dobrom trenutku. I jače momčadi od njih padale su na Maksimiru, vjerujem da će i sutra biti tako.

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kovačević je standardizirao prvih jedanaest, pogotovo u posljednja dva tjedna pa promjena ne bi trebalo biti.

- Ne bih o sastavu, najbitnije mi je da igrači koji ulaze s klupe da su u dobrom stanju. Vidjet ćemo kome ćemo dati priliku. Standardizirali smo momčad, dobri smo i čvrsti, moramo i u četvrtak biti takvi ako želimo do dobrog rezultata.

U kojim segmentima je Genk najkvalitetniji?

- Jako puno ulažu u momčad, imaju brze i okomite igrače koji kroz dominaciju dolaze do pobjede. Takvi želimo biti i mi, takvi smo u HNL-u, ali želimo se pokazati i u Europi protiv takve jedne momčadi kao što je Genk - kazao je Kovačević.

Najveća snaga Genka je 18-godišnji grčki genijalac Konstantin Karetsas.

- Ne bih htio o pojedincima, igraju kao momčad. Od obrane grade napad, jako su okomiti i znaju preskakati igru. Imaju individualnu kvalitetu, posebno u sredini i naprijed. Moramo biti tu najoprezniji. Imamo iskusne igrača i greške smo sveli na minimum. Ako ne budemo pravili pogreške, sigurno će nam se otvoriti dosta prostora naprijed. Genk puno golova zabija, ali i prima, tu vidimo našu šansu - zaključio je trener Dinama.