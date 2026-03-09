Obavijesti

Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Kovačević izdominirao poput Čačića: Dinamo čak tri godine nije tako rano osigurao naslov

Piše Hrvoje Tironi,

Kovačević je imao uspona i padova, ali je na vrijeme - odradio posao. U drugom dijelu sezone počeo je vjerovati igračima iz drugog plana (Stojković, Galešić, Vidović, Soldo...) što se pokazalo jako dobrom odlukom...

Mario Kovačević vraća naslov prvaka u Maksimir. I to više nije tajna. Dinamo je pobjedom (3-1) na Poljudu pobjegao Splićanima na nedostižnih 10 bodova prednosti, a kako Zagrepčani imaju i bolji međusobni omjer od Hajduka, nogometaši Gonzala Garcije za snove o tituli moraju nadoknaditi čak 11 bodova. Previše.

