Kovačević je izjavom podcijenio Vukovar. Njemu je HNL na 1. mjestu, pojedincima baš i ne

Dinamo je izgubio tri utakmice u 11 kola HNL-a. Previše. Puno previše za momčad u koju je ljetos uloženo 20 milijuna eura, nepojmljivo za okvire ostatka hrvatskog nogometnog društva, ali i malo šire na ovim područjima. Dinamo je dva od tri poraza doživio na Maksimiru, prvi od Gorice, drugi od Lokomotive, koja je bila u formalnoj ulozi domaćina na stadionu "modrih". Dva od tri poraza Dinamo je doživio i od klubova iz donjeg doma, posljednji od Vukovara (0-1) ulazi u red onoga što mnogi vole, nekad i neopravdano, opisati riječju blamaža.

Izblamirali su se "modri" pritom na neutralnom terenu u Vinkovcima više igrački nego rezultatski. I to je veći udar na Dinamov ugled od konačnog rezultata, dinamovce je apsolutno nadigrala momčad čiji igrači zajedno na tržištu vrijede sedam milijuna eura. Može misliti, ima i pravo, tko što hoće, ali Dinamo je s jednim golom u mreži protiv fenjeraša dobro prošao.

Silvijo Čabraja potvrdio se kao čovjek koji zna kako igrati protiv "modrih", tko god mu bio na protivničkoj klupi. Ni s Lokomotivom nikad nije parkirao autobus, nije učinio to ni sa skromnijom momčadi nego što je bila njegova Lokomotiva. I zato Mario Kovačević apsolutno nije u pravu kad kaže da je Dinamo bio dominantan i da se Vukovar branio nakon gola. Od trenera hrvatskog prvaka očekujete racionalnu analizu nakon utakmice, ova iz Vinkovaca nije bila ni blizu takve. To je, štoviše, podcjenivanje protivnika i njihove vrhunske predstave u svakom smislu.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na Kovačevićevom mjestu, pak, drugi bi postupili identično uoči utakmice. Tri dana nakon utakmice u Švedskoj, zarotirali bi postavu jer, hvala Bogu, trener Dinama ima s kime to napraviti. Nije to podcjenivanje HNL-a, to je čista nogometna analogija. Doduše, mislio je i on da će to biti bezbolno, da može primarno predah dati Josipu Mišiću, bez kojeg se, ispada, momčad ne može nametnuti ni protiv dojučerašnjeg drugoligaša. Baš kao što su se nekad u Splitu morali moliti za Livajino zdravlje, isto mogu početi i u Maksimiru.

Uzorak više nije malen, Dinamo ima ozbiljnih problema kad se u europskom tjednu mora brže-bolje prebaciti na domaće prvenstvo. Računajući prošlu i ovu sezonu, u 12 utakmica HNL-a nakon europskih obaveza ima tri pobjede (!?). Jednu je potpisao Nenad Bjelica u listopadu prošle godine protiv Varaždina, drugu Fabio Cannavaro u siječnju protiv Istre, treću Kovačević protiv Slaven Belupa krajem rujna, nakon pobjede nad Maccabijem u Bačkoj Topoli. Europa troši, to nije otkrivanje tople vode, ali s takvim fondom igrača ova je statistika apsolutno porazna.

Kaže Kovačević da je Dinamu HNL na prvome mjestu. Jest, valjda jest, ali govor tijela pojedinaca vrlo jasno pokazuje igra li Dinamo HNL ili Europsku ligu. Gabrijelu Vidoviću Vukovar je trebao biti finale Lige prvaka i umjesto da natjera trenera barem da se preispita je li pravedan prema njemu, učinio je sve kontra. I druga skupocjena Dinamova pojačanja, a danas tek zamjene, Villar, Galešić i Perez-Vinlof, nakon Vukovara su na rezervi kredita i već sad ozbiljni kandidati za najskuplje Dinamove promašaje u povijesti.

