Doznajemo: Kovačević opcija za trenera Dinama! Ali nije jedina

Hrvatskim se medijskim prostorom u ponedjeljak se proširila vijest kako će Mario Kovačević već na ljeto postati novi trener Dinama. Sve je jasno, Zvonimir Boban već je danima u aktivnoj potrazi za novim trenerom "modrih", ali Kovačević - još nije taj.

Kako saznajemo od dobro provjerenih izvora, iako je trener Slavena Belupa jako zanimljiv Dinamu, za sada je tek "jedna od opcija za trenera hrvatskog prvaka".

Kovačević radi fantastičan posao na klupi Slaven Belupa. "Farmaceute" je izveo na pobjednički kurs i podigao ih s dna ljestvice u borbu za Europu, nakon 31. kola HNL-a su četvrti s 44 osvojena boda, a imaju prilike i osvojiti pehar osvajača Kupa u kojem će odmjeriti snage s Rijekom.

Sportske novosti prve su objavile kako je Kovačević Bobanova želja, a trener Slaven Belupa komentirao je te glasine nakon poraza od Šibenika u 31. kolu HNL-a u utorak.

- Ne želim uopće to komentirati dok sam trener Slaven Belupa. Žao mi je da je to uopće i objavljeno svega koji sat uoči naše utakmice.Ja sam trener Slaven Belupa i završit ću sezonu na ovoj poziciji, a što će dalje biti, vidjet ćemo. Nimalo se ne opterećujem s time, imam ugovor do 2027. godine. Razmišljam samo o sljedećoj utakmici protiv Istre. - rekao je Kovačević.