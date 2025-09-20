Kovačević: Još imamo rezervi! HNL nije lagan, a jedna stvar oko momčadi je nevjerojatna...

Trener Dinama Mario Kovačević dočekao je pobjedu nad Hajdukom u subotnjem derbiju na Poljudu (2-0) i odmaknuo je najvećem rivalu na tri boda. Ušutkao je mnoge kritičare koji su posumnjali u njega nakon slabih izdanja protiv Varaždina i Gorice.

- Najveći hrvatski derbi u prelijepom dekoru. Zadovoljni smo ovom pobjedom. Vidjeli smo da je Hajduk oprezan, mi smo ovdje došli nadigravati se i pobijediti. Bilo je perioda kad je Hajduk počeo dominirati malo više, zabili smo lijepi gol koji je prelomio utakmicu. U drugome smo slabije ulazili, dogodio se proces odrastanja, sad smo dobili prelijepi gol Bakrara, nismo dozvolili Hajduku previše šansi i zasluženo pobijedili - rekao je Kovačević za MAXSport.

- Htjeli smo krenuti naprijed po drugi gol, znali smo da će u drugom poluvremenu uzeti rizik. Znamo i da Bakrar ovdje dobro igra, imamo još jednoga Mudražiju kojega nismo koristili, možda ćemo idući put - dodao je.

Osvrnuo se i na rekonstrukciju momčadi tijekom ljeta.

- Mi se još upoznajemo, mene još boli poraz protiv Gorice. Da znate kako su dobro trenirali, teško je bilo. Imamo puno rezervi kod naših igrača, tu je i Bennacer, ulazimo u ritam i bit ćemo sve bolji. U Dinamu se priznaju samo pobjede i bio sam sretan jer želim pobjeđivati. Ali hrvatska liga nije lagana. Dobro smo ušli u prvenstvo, Varaždin i Gorica nisu bili dobri, sad smo se vratili.

Kovačević je pružio podršku kolegi Gonzalu Garciji i nada se da njegova pozicija neće biti upitna, a istaknuo je još jednu stvar:

- Protiv Gorice smo možda malo bili umorni, ali smo znali da nemamo puno vremena za treninge. Spremni smo za Fenerbahče, kadar je sve širi. Ali moram pohvaliti stožer, nevjerojatno je da smo svi zdravi, nijedna ozljeda od početka priprema.