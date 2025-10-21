Dinamo 21. put igra grupnu fazu u Europi, a samo je dvaput počeo dvjema pobjedama. To je uspjelo Nenadu Bjelici u sezoni 2018/19. i Mariju Kovačeviću ove godine...
Kovačević još uvijek lovi rekord: Bjelica je jedini grupnu fazu u Europi otvorio s četiri pobjede...
Dinamo je poslije reprezentativne stanke svladao Osijek (2-1) i tako smanjio pritisak uoči novog europskog dvoboja. Nogometaši Marija Kovačevića nisu briljirali protiv slavonskog prvoligaša, ali su zasluženo stigli do novih bodova, pa se u miru okreću gostovanju kod Malmöa. I vrlo vjerojatno jednoj od ključnih europskih utakmica sezone.
