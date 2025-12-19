Kovačević: 'Lokomotiva se uvijek napali na Dinamo...'

Rezultati u HNL-u uvelike diktiraju atmosferu na Maksimiru pa tako, bez obzira na tri uzastopna europska poraza, ozračje oko kluba sve je bolje jer Dinamo niže pobjede u domaćem prvenstvu u posljednje vrijeme.

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Nakon uvjerljivog slavlja protiv Slaven Belupa (5-2), Dinamo će u subotu na Maksimiru od 17.45 sati igrati protiv Lokomotive u 18. kolu HNL-a i tako zaključiti jesenski dio sezone koja je bila poprilično turbulentna.

Utakmicu je najavio trener Mario Kovačević koji je izjavu dao za klupski kanal. To više nije ni novost, 'modri' se sve više udaljavaju od javnosti pa su tako nedavno ukinuli presice uoči utakmice. Na raspolaganju za pitanja medija Kovačević će biti tek nakon utakmice.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

- Želja je završiti polusezonu s pobjedom. Neće biti lagano, Lokomotiva nam je u zadnje vrijeme neugodan protivnik, ali u posljednje vrijeme igramo dobro, posebno zadnju utakmicu protiv Slavena. Vjerujem da ćemo sutra tako izgledati i s navijačima se veseliti pobjedi - rekao je trener Dinama.

Lokomotiva je odlično krenula u sezonu pa upala u krizu. Za pobjedu ne zna već osam kola, a posljednji put slavila je 5. listopada i to baš protiv Dinama (2-1).

- Kada igraju Lokomotiva i Dinamo, nema tu tko je u kakvoj formi, uvijek su teške utakmice, oni se napale protiv Dinama, a to je njihovo pravo. Igraju solidno, ali ne osvajaju bodove kao na početku sezone. Neće nas to zavarati, to je dobra ekipa, s iskusnim i mladim igračima. Znamo da se nas puno pita, mi smo bitni i vjerujem da ćemo biti pravi da pobijedimo.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Odakle će im prijetiti najveća opasnost?

- Igraju specifičan nogomet, radit ćemo analizu. Imaju dobra krila, iskusnog Vešovića i Pajača. Imaju mlade igrače koji daju protiv Dinama više nego što u tom trenutku mogu. Posebno su brzi i opasni naprijed, što nam je zadnja utakmica bila primjer. Vjerujem da ćemo se nametnuti i da će se nas najviše pitati.

Jesu li igrači motivirani nakon poraza od Lokomotive?

- Sportski motiv postoji, u ovoj polusezoni smo pobijedili sve protivnike, još nam je ostala Lokomotiva.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kovačević ne može računati na Bennacera i Bakrara koji su otišli na Afrički kup nacija, dok su Jakirović i Mikić s mladom momčadi u Engleskoj.

. Ostali su spremni. Njih nema, ali imamo širok i dobar kadar, zamijenit će ih dobri i kvalitetni igrači - zaključio je trener Dinama.