Kovačević: Rebić je pregazio Nou Mikića. Garcia: Igrali smo valjda beskonačno, smiješno!

Dinamo i Hajduk odigrali su još jedan derbi o kojem će se dugo pričati. Bilo je tu svega, igralo se (vjerojatno prvi put u povijesti) čak 109 minuta, neuvjerljivi sudac Patrik Kolarić podijelio je čak 14 žutih kartona, sa svojom sudačkom ekipom griješio na sve strane. Splićani su poveli preko Šege, za konačnih 1-1 pogodio je Hoxha.

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

- Čestitam igračima. Imali smo potpunu dominaciju sve do gola Hajduka, onda se sve razvodnilo prekidima i izmjenama. Pokazali smo karakter, izjednačili, kasnije smo tražili i drugi gol. Zaslužili smo puno više, ali nogomet nekad bude nepravedan. Moramo ovako nastaviti, derbi je bio zanimljiv, pljesak naših igrača govori sve - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Suđenje? Ne bih ništa komentirao, ne želim o tome. Vidio sam onaj faul Bennacera, neko lagano potezanje, neću se time bavit. Trebali smo mi u našoj dominaciji stvoriti još više prilika. Od prvog dana znam da možemo još bolje, falio nam je taj gol. Puno je tu emocija, zabijete pa sudac vrati, penal pa sudac vrati... Pokazali smo karakter, želim gledati pozitivne stvari, danas smo zaslužili pobjedu. Druge stvari ne želim komentirati.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Riječ dvije o Franu Topiću.

- Drago mi je zbog njega, radi dobro i trenira. Bio je u trećem planu, ali nije lako ni nama. Ima puno igrača na pozicijama, svaki trening radi sve bolje i jače. Kažem, svi će dobiti priliku, drago mi je da je sudjelovao kod gola, donio nam energiju. Svi igrači su nam dobri, vjerujem da će svi dobiti priliku.

Što je bilo s Noom Mikićem?

- Pregazio ga je Rebić poslije onog "lakšeg" kontakta, dobio je na zemlji udarac u glavi, bili smo prinuđeni raditi izmjenu. Svaka mu čast, ima puno utakmica u malom periodu, vratio nam se i Pierre-Gabriel. Vjerujem da ćemo tu biti još jači.

Bakljada Torcide? Trener Hajduka kaže kako ste tu dobili vremena za predah...

- Mi smo i do tada bili bolja momčad, nama nije trebao predah, trebao je Hajduku. Mislio sam da će biti više nadoknade, čak me zanima koliko je bilo same igre i u toj cijeloj nadoknadi - završio je Kovačević.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ni Gonzalo Garcia nije odavao dojam zadovoljnog čovjeka.

- Mislim da smo bili loši u prvom dijelu, tu se nismo dobro snašli, nismo s loptom radili što smo htjeli. Silić je imao jednu-dvije dobre obrane. Drugo poluvrijeme je bilo drugačije, na momente smo bili dobri, ne odlični, ali sasvim ok, kreirali smo neke stvari. Ono što smo željeli. Igrali smo... valjda beskonačno, to je smiješno. Igrao sam puno utakmica ovdje, nikad nisam igrao više od šest minuta nadoknade, danas smo igrali 18, ali što ja tu mogu - kaže Garcia, pa dodaje:

- Bakljada Torcide u drugom poluvremenu? Mislim da smo tad bili u dobrom trenutku, kontrolirali loptu i utakmicu, pa smo dali Dinamu da dođe do zraka. Par minuta da se snađu. Zapravo, bilo je to puno više od samo par minuta. Ali OK, to se događa u nogometu. Što ja to mogu? Znam da te bakljade nisu dozvoljene, ali nisam ja policija da se bavim time.

Trener Hajduka se opet vratio na pitanje o sudačkoj nadoknadi.

- Za mene bi to bilo smiješno da nisam bio na terenu. Sjećam se nekih utakmica, nekad je bilo i manje čistog nogometa, ali je bilo puno manje nadoknade. Bengalke? Pa na svakoj našoj utakmici su bengalke, a nikad se nije ovoliko igralo dugo. Nismo se izležavali, nismo ni tražili to od naših igrača, niti izbijali lopte "iza drveća". Suci su pokazali 13 minuta nadoknade, pa se igralo još pet-šest minuta kasnije. Kako ću to komentirati? Kad ne razumijem... - završio je Garcia.