Dinamo potopljen u Lilleu, a Kovačević se muči s odabirom igrača! Navijači traže povratak Stojkovića, dok je Ljubičić razočarao. Hoće li Kovačević ostati zapamćen kao trener koji je "ugasio" talent
NEJASNE ODLUKE TRENERA PLUS+
Kovačević mora nešto mijenjati. Mogao bi 'ugasiti' mladog asa
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je opet u problemima. Zagrepčani su u četvrtak doživjeli još jedan težak europski poraz, kod moćnog Lillea izgubili 4-0. Nikad nije ugodno na europskoj sceni primiti četiri komada, ali dojam s Pierre-Mauroya bio je još puno gori. Dinamo nije niti u jednom trenutku parirao domaćinu, vrlo brzo je svima postalo jasno kako će "modri" u Francuskoj dobiti porciju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku