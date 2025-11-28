Obavijesti

NEJASNE ODLUKE TRENERA PLUS+

Kovačević mora nešto mijenjati. Mogao bi 'ugasiti' mladog asa

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević mora nešto mijenjati. Mogao bi 'ugasiti' mladog asa
LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

Dinamo potopljen u Lilleu, a Kovačević se muči s odabirom igrača! Navijači traže povratak Stojkovića, dok je Ljubičić razočarao. Hoće li Kovačević ostati zapamćen kao trener koji je "ugasio" talent

Dinamo je opet u problemima. Zagrepčani su u četvrtak doživjeli još jedan težak europski poraz, kod moćnog Lillea izgubili 4-0. Nikad nije ugodno na europskoj sceni primiti četiri komada, ali dojam s Pierre-Mauroya bio je još puno gori. Dinamo nije niti u jednom trenutku parirao domaćinu, vrlo brzo je svima postalo jasno kako će "modri" u Francuskoj dobiti porciju.

