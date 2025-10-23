Kovačević: Može govoriti tko što hoće, ali smo dominirali od 1. minute. I trebalo se igrati još...

Mariju Kovačeviću laknulo je kad je Cardoso Varela u 96. minuti zabio za 1-1 Dinama kod Malmöa u trećem kolu Europske lige.

- Znali smo da neće biti lagano, postavili smo se kako treba, ali oni su se branili u niskom bloku u prvom dijelu. Nismo smjeli primiti gol, nismo dobro reagirali, ali znali smo da će biti prilika. Jedino smo tako mogli primiti gol, iz prekida. Sve je bilo još teže, mogli su otići i na veću razliku, dominirali su, ali nekad utakmica ode u krivo. Žao mi je što nismo zabili ranije taj gol, možda bismo okrenuli utakmicu, ali morate biti zadovoljni kad se spasite u nadoknadi - rekao je trener Dinama za Arenasport i nastavio:

- Zatvorili su tu sredinu, imali su dobrih prodora po bokovima, trebalo nas je biti malo više u šesnaestercu. Nije bilo lako, ali smo opet sretni na kraju. Ovi igrači koji su ulazili su radili taj pritisak i zasluženo smo došli do izjednačenja.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Mnogi su vjerovali kako će Dinamo, s obzirom na stanje na ljestvici, lako do pobjede.

- Ovo je treća utakmica u Europi. Može govoriti tko što hoće, ali Malmö je prvak Švedske, dobili su i zadnju utakmicu. Mi smo se dobro postavili od prve minute i dominirali. Imamo priliku još napredovati, ali veseli me da dođemo u Malmö i dominiramo. Nadam se da ćemo se tako postaviti i ubuduće.

Sedam bodova iz tri utakmice je prilično dobar ulov.

- Svaki bod je nama veselje u Europi. Jako dobro smo otvorili, željeli smo i danas od prve minute tri boda, ali moramo biti zadovoljni i bodom. Da nam je netko ponudio sedam bodova iz tri utakmice, svi bismo to prihvatili - zaključio je Kovačević u TV intervjuu.

Evo što je kazao na konferenciji za novinare.

- Kada zabijete u 90 i nekoj minuti morate biti zadovoljni, ali sveukupno mi je žao da nam se nije bolje otvorilo u samom početku utakmice. Bili smo bolji protivnik, dominirali, imali posjed i onda primili gol. U drugom dijelu smo tražili priliku, mijenjali i mislim da smo najmanje zaslužili taj jedan bod.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Je sudac malo prerano odsvirao kraj, u trenucima kada ste lovili pobjednički gol?

- Koliko sam čuo, nije se odigralo svih sedam minuta, a bio je gol, VAR, trebalo se još tri minute bar igrati. Da se igralo svih sedam minuta, vjerujem da bismo onda i zabili taj drugi gol.

Zamjene su unijele energiju, na kraju i pogodak. Jeste li mogli i ranije mijenjati?

- Kad igrate protiv Malmöa, igrate protiv švedskog prvaka koji kada igra doma ima kvalitetu. Igrali su u niskom boku od početka, ali da, trebali smo biti odlučniji. Najgore je što smo primili taj gol u tom trenutku. Na vrijeme smo mijenjali i moram pohvaliti igrače s klupe, znao sam da imamo kvalitetu i to i želim od njih kada ulaze u igru.

Kakav je bio plan igre?

- Ako ste primijetili u prvom poluvremenu su nam zatvarali sredinu pa nam onda slagali kontranapade. Probijali smo ih dobro, ali nas nije bilo u 16 metara... Nekada je teško probiti deset igrača u bloku, možda smo i šutem to mogli probiti. Kada igrate protiv takvih momčadi, onda ne smijete primiti gol, a mi smo ga primili u najgorem trenutku, prije poluvremena.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Bi li prihvatili sedam bodova prije početka natjecanja?

- Ovdje nema slabih protivnika, to je EL, sve su to dobri klubovi, i Fener i Maccabi, i sigurno da bi svi prihvatili tih sedam bodova. Međutim, malo smo ipak tužni jer dojam je da smo zaslužili više. Ali ne bojimo se nikoga, možemo protiv svakoga i s veseljem i optimizmom čekamo sljedeću utakmicu u Europskoj ligi.