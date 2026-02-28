Kovačević: Možemo biti ponosni i uzdignuta čela. A Gorica nam je uvijek nezgodan protivnik

Najvažnije je bilo da se nismo predali, da smo vjerovali da možemo doći do preokreta i u 90 minuta smo napravili to. Jako dobra igra, hrabri smo bili i dobri. Baš je bila dobra utakmica, imali smo prilike, a i Genk, mi smo zabili tri gola. Vjerovali smo i u produžecima da možemo proći, ali nažalost, vidjeli ste. Europa ne prašta te greške, a Genk je iskoristio svoje prilike i na kraju izjednačio. Ali možemo biti sretni igrom. Moram još jednom čestitati igračima i okrenuti se prvenstvu, rekao je Mario Kovačević.

Pokretanje videa... 01:33 Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dan i pol nakon bolnog ispadanja od Genka u šesnaestini finala Europske lige Dinamo mora zaboraviti Europu i okrenuti se HNL-u, Gorica stiže na Maksimir u nedjelju od 17.15 (MAXSport 1).

- Poraz u Zagrebu je presudio. Htjeli smo da i tu bude bolji rezultat, ali je nažalost tako bilo. Gore smo pokazali da s pravom vjerujemo da možemo proći i male nijanse su odlučile. Još jednom mogu čestitati Genku, ali mi možemo biti uzdignuta čela i ponosni nakon ovakve igre. To je naša ideja, da nastavimo. Ove je godine Europa gotova, ali smo puno toga izvukli. Sad se okrećemo prvenstvu. Vjerujem da ćemo nastaviti dobre igre - rekao je Kovačević pa se osvrnuo na drugi dio sezone:

- Proljetni dio smo jako dobri od početka, od FCSB-a gdje smo, tako reći, osigurali Europu, prolazak u drugi krug. Dobar ulazak u prvenstvo, u pet utakmica četiri pobjede i jedna neriješena. Dobro je proljeće, znam da imamo problema s umorom i sitnim ozljedama, ali vjerujem da ćemo već sutra biti pravi i da ćemo nastaviti prvenstvo kao što smo i dosad.

Što je teže, pripremiti momčad fizički ili psihički?

- Jedno i drugo. Kad dođete do produžetaka i blizu ste prolaska u sljedeći krug, što smo svi htjeli, pa ispadnete, nije lagano. Ali dobro je u svemu tome da nemamo vremena ni o čemu razmišljati. Evo, sutra je već utakmica, a jučer (petak) smo došli s puta. Odradit ćemo još jedan trening da vidimo na koga uopće možemo računati. Imamo sitnih ozljeda i umor je prisutan zbog ovih utakmica. S druge strane, moramo biti sretni i ponosni da smo i u Europi pokazali dobru utakmicu, da nam to bude optimizam da tako nastavimo. Što se tiče kadra, imamo sitnih problema, ali vjerujem da će ovi koji su igrali uglavnom biti svi spremni. Vraćaju nam se Beljo i Dominguez, sigurno će konkurirati, a za Hoxhu ćemo još vidjeti, hoće li moći ili ne. Ostali će umor zaboraviti i pobijediti, to je prvo i osnovno.

Gorica je pobijedila Dinamo u dvije od zadnje tri utakmice, zna kako je to slaviti na Maksimiru protiv Kovačevića, a u zadnje četiri utakmice uvijek je bilo isključenja.

- Gorica nekako igra na momente, bili su u dobrom momentu pa u krizi. Kroz cijelu sezonu se ekipiraju, neki igrači su otišli, drugi dobri i kvalitetni su došli. Pobjeda na proljeće protiv Hajduka, sad ova zadnja govori da su u dobrom momentu i moramo biti oprezni. Jednom smo se tu protiv njih opekli, znamo da svaka momčad u hrvatskoj ligi ima kvalitetu, Gorica posebno. Uvijek nama nekako nezgodan protivnik, i tu u Maksimiru. Ali ne razmišljam ni o čemu drugome, nego da od prve minute krenemo, bez obzira na sve ove probleme, nametnemo se i dođemo do pobjede - zaključio je Kovačević.