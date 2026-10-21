Kovačević: Možemo parirati svima u Europskoj ligi. Rekao sam vam da ćemo biti bolji...

Bit ćemo bolji, bit ćemo bolji, odgovarao je tim riječima trener Dinama na kritike zbog loših izvedbi njegove momčadi posljednjih tjedana. Navještavao je pozitivan niz, tvrdio kako će to otključati potencijal njegove momčadi, i konačno ga dočekao.

Pokretanje videa... VIDEO Slaven Belupo - Dinamo 1-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Modri su prošli tjedan na svom terenu, uz puno sreće, svladali Anderlecht (1-0) u drugom kolu Europske lige, a onda u nedjelju u 10. kolu HNL-a demolirali Slaven Belupo (5-1). Je li kriza zaista iza Dinama i jesu li se neki igrači konačno vratili u formu nakon lošeg perioda, potvrdit će nam sutrašnje gostovanje NEC Nijmegena (18.45 sati) u okviru 3. kola Europske lige. Utakmicu su najavili trener Mario Kovačević i igrač Niko Galešić.

Možete li nešto reći o Dinamu, pitao je nizozemski novinar trenera Dinama.

- Poznato je tko smo, prvaci Hrvatske, drugu godinu zaredom u Europskoj ligi. Što se tiče tiče forme, dižemo se i cilj nam je prije svega osvojiti prvenstvo, ali u Europi želimo proći grupu. Pripremamo se za NEC, ne znam znate li kakva je atmosfera na našem stadionu, ali pred našim navijačima protiv svakoga idemo na pobjedu, tako će biti i sutra.

Konferencija za medije nakon utakmice 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što znate o NEC-u i njihovom treneru?

- Znamo trenera i poštujemo tu momčad, u zadnje vrijeme su u rezultatskoj krizi. Gaje svoju igru, trener ne mijenja, želi nametnuti svoju igru i znamo da će tako biti i u sutrašnjoj utakmici. Ne mijenjaju kvalitetni su, ali vjerujemo da ćemo mi svoj rezultatski niz nastaviti sutra.

Čime ste najviše zadovoljni bili u utakmici protiv Slavena i u kakvom su stanju igrači?

- Stanje je dobro, svi koji su prijavljeni će biti u kadru. Pojavila se sitna viroza, ali vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Rekao sam da ćemo biti bolji poslije reprezentativne stanke, a to polako i pokazujemo. Važno je da smo pobijedili Anderlecht, protiv Slavena sam zadovoljan efikasnošću, ali moramo još neke stvari popraviti, bit ćemo još bolji. NEC igra jako dobro, ali rezultat im je problem. Mi želimo nastaviti kako smo igrali protiv Slavena, doradit ćemo neke detalje kako bismo bili još i bolji.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Očekujete li otvorenu utakmicu kao protiv Anderlechta?

- Očekujemo još uzbudljiviju utakmicu, igraju otvoreno i žele zabiti gol više. Mi možemo u Europskoj ligi igrati sa svima. Polako se slažu kockice, znamo se braniti, a sad imamo i golmana koji nam dosta znači. Doći ćemo do dosta prilika, vjerujem u naše napadače i radimo na tome. Bit će otvorena utakmica, ali vjerujem u našu pobjedu.

Dojam je da je raspored u Europi prvo lakši, pa onda teži. Stvara li vam to pritisak da osvojite što više bodova?

- Ne bih dijelio na teže i lakše, to su sve kvalitetni protivnici. Skupljamo bodove, što prije skupimo više, to će biti lakše nama. Imamo četiri boda, želimo i protiv NEC-a osvojiti bodove, a onda ćemo razmišljati o sljedećim protivnicima.

Treneru koje su pouke iz prošle sezone, da budete pragmatični kad treba, kao protiv Anderlechta?

- Ne bih rekao da je protiv Anderlechta bilo pragmatično, bilo je otvoreno. Mi ćemo htjeti nametnuti svoju igru, nije lako, ali želimo. Normalno je da ćemo se morati i braniti kad vidimo da je protivnik bolji, želja nam je prepoznati te situacije. Razmišljat ćemo o svojoj igri, kako da je gradimo i pobjeđujemo.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bili ste efikasni protiv Slavena, a na krilima imate slatke brige?

- Samo da svi budu u dobroj formi, da imam što više slatkih briga. Ja sam tu da raspodijelim minutažu, vjerujem u igrače i cijenim ih. Golmane i stopere se puno ne mijenja, oni nam daju stabilnost, ali želja nam je da sve igrače vratimo u formu.

Kakav je NEC u usporedbi s Anderlechtom?

- Slijepo se drže svoje formacije 4-2-3-1, uporni su i igraju otvoreni nogomet, čovjek na čovjeka u obrani i puno igrača u završnici. Očekujem zanimljivu utakmicu, imaju kvalitetne i dobre igrače. Neće biti lagano, ali ne bojim se, sve je više igrača u dobroj formi i vjerujem da će se to vidjeti i na igri momčadi. Gledao sam ih, kod njih se ne mijenja intenzitet, bez obzira na promjene. Nekad nam je to bilo teško pratiti u Europi, ali sad se sve bolje nosimo s tim.

Na pitanja novinara odgovarao je i stoper Dinama Niko Galešić.

Koje igrače NEC-a poznajete?

- Znamo Darka Nejašmića i Dušana Tadića, veliki igrač koji je imao sjajnu karijeru. Analizirali smo njihove igrače, imenom ih ne poznajemo, ali znamo da su kvalitetni.

Nije bilo lako nakon poraza od Hajduka, ali dvije pobjede su podignule atmosferu?

Laknulo nam je, vratio se mir u svlačionicu. Samopouzdanje je naraslo kod igrač, a nadam se da ćemo nastaviti s pozitivnim nizom, doći do pobjede i nastaviti tako dalje.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči treće utakmice UEFA Europa lige GNK Dinamo - N.E.C. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ove sezone, a i prošle, malo igrate beka, malo stopera, kako se snalazite na desnom beku?

- Bilo mi je teško kad sam prvi put igrao protiv Betisa, ali sad imam više utakmica i dobro se osjećam. Nije bitno na kojoj sam poziciji, važno mi je da igram.

Mislite li da ste zaslužili više minuta ove sezone?

- To je pitanje za trenera, na meni je da dam sve od sebe i da sam tu za momčad, da pomognem što više mogu kad sam na terenu. U usporedbi s lani, sad mi je sto puta bolje.

Prošle sezone zabili ste jedan gol, sad ste već na tri?

- Mislim da mi je vrijeme da zabijem i u Europi. Mogu biti zadovoljan s golovima, sljedeći cilj je da stignem Belju, ha, ha, šalim se.. Jednostavno moram tako nastaviti, primarni cilj je da mi iza zadržimo nulu i sve ostalo će doći.