Obavijesti

Sport

Komentari 5
TRENER 'MODRIH'

Kovačević najavio Istru: U Puli nismo pobijedili dvije godine. Ovo je idealna prilika za slavlje

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Konferencija za medije trenera Dinama Maria Kovačevića | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo traži pobjedu na Aldo Drosini nakon gotovo dvije godine suše. Kovačević je optimističan unatoč Istrinom novom treneru Režiću, a McKenna i Vidović zbog lakših ozljeda neće konkurirati za utakmicu

Trener Dinama Mario Kovačević u dobrom je raspoloženju najavio utakmicu s Istrom. Susret 31. kola HNL-a na rasporedu je u srijedu u 20.15 sati Aldo Drosini u Puli. Dinamo i Istra su ove sezone igrali tri puta; dva puta su slavili 'modri' (3-0 i 4-0) te jednom Puljani (2-1) i to na predstojećem mjestu radnje na zapadu Hrvatske. Zadnji put klub s Maksimira je u Puli slavio 27. siječnja 2024. godine 1-0. Pogodak vrijedan pobjede zabio je tada Mauro Perković, sadašnji član poljske Cracovije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kako je Beljo postao moćni stroj za golove? Ovo su sve tajne njegova čudesnog preporoda 01:12
Kako je Beljo postao moćni stroj za golove? Ovo su sve tajne njegova čudesnog preporoda | Video: 24sata/pixsell

Prvo je prokomentirao Istrino prvenstvo te kako se priprema za utakmicu jer Puljani imaju novog trenera Krešimira Režića.

- Brzo nam dolaze sve utakmice i svaka nam je praktički ista. Nadam se da ćemo igrati dobru utakmicu i za to smo se dobro pripremili. Znamo da neće biti lagano jer Istra je dobra ekipa koja igra solidno prvenstvo. Preko jeseni su bili treći, ali sad su upali u krizu i doveli novog trenera. Bit će se zbog toga teže pripremiti jer novi trener donosi novi stil igre i ideje, ali mi gledamo samo sebe i kad smo pravi možemo doći do pobjede protiv bilo koga.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sada je pravo vrijeme za iskupljenje od poraza iz prvog dijela sezone.

- Ovo je zasigurno dodatni motiv da im se revanširamo. Imaju vrlo dobru i iskusnu ekipu i igrače poput Prevljaka, Lončara i Radoševića i ozbiljno ih shvaćamo.

Dinamo na Aldo Drosini nije slavio već više od dvije godine.

- Istra ne leži Dinamu u zadnje vrijeme i dvije godine je jako dug period, ali sada je idealan trenutak da svršimo tu priču.

McKenna i Vidović neće nastupiti na susretu.

- Oni neće sutra igrati i ne idu s nama na put, ali će već konkurirati u nedjelju za novi susret. Ostali su svi spremni i konkurentni za novi izazov. 

Forma je itekako snažni adut Dinama.

- Jako dugo držimo dobru formu i možda zadnjih par utakmica nisam sretan kad primimo puno golova. Tu smo da ispravimo i popravimo taj aspekt igre te pobijedimo.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026