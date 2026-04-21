Dinamo traži pobjedu na Aldo Drosini nakon gotovo dvije godine suše. Kovačević je optimističan unatoč Istrinom novom treneru Režiću, a McKenna i Vidović zbog lakših ozljeda neće konkurirati za utakmicu
Kovačević najavio Istru: U Puli nismo pobijedili dvije godine. Ovo je idealna prilika za slavlje
Trener Dinama Mario Kovačević u dobrom je raspoloženju najavio utakmicu s Istrom. Susret 31. kola HNL-a na rasporedu je u srijedu u 20.15 sati Aldo Drosini u Puli. Dinamo i Istra su ove sezone igrali tri puta; dva puta su slavili 'modri' (3-0 i 4-0) te jednom Puljani (2-1) i to na predstojećem mjestu radnje na zapadu Hrvatske. Zadnji put klub s Maksimira je u Puli slavio 27. siječnja 2024. godine 1-0. Pogodak vrijedan pobjede zabio je tada Mauro Perković, sadašnji član poljske Cracovije.
Prvo je prokomentirao Istrino prvenstvo te kako se priprema za utakmicu jer Puljani imaju novog trenera Krešimira Režića.
- Brzo nam dolaze sve utakmice i svaka nam je praktički ista. Nadam se da ćemo igrati dobru utakmicu i za to smo se dobro pripremili. Znamo da neće biti lagano jer Istra je dobra ekipa koja igra solidno prvenstvo. Preko jeseni su bili treći, ali sad su upali u krizu i doveli novog trenera. Bit će se zbog toga teže pripremiti jer novi trener donosi novi stil igre i ideje, ali mi gledamo samo sebe i kad smo pravi možemo doći do pobjede protiv bilo koga.
Sada je pravo vrijeme za iskupljenje od poraza iz prvog dijela sezone.
- Ovo je zasigurno dodatni motiv da im se revanširamo. Imaju vrlo dobru i iskusnu ekipu i igrače poput Prevljaka, Lončara i Radoševića i ozbiljno ih shvaćamo.
Dinamo na Aldo Drosini nije slavio već više od dvije godine.
- Istra ne leži Dinamu u zadnje vrijeme i dvije godine je jako dug period, ali sada je idealan trenutak da svršimo tu priču.
McKenna i Vidović neće nastupiti na susretu.
- Oni neće sutra igrati i ne idu s nama na put, ali će već konkurirati u nedjelju za novi susret. Ostali su svi spremni i konkurentni za novi izazov.
Forma je itekako snažni adut Dinama.
- Jako dugo držimo dobru formu i možda zadnjih par utakmica nisam sretan kad primimo puno golova. Tu smo da ispravimo i popravimo taj aspekt igre te pobijedimo.
