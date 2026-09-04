Kovačević najavio odlaske iz Dinama: Svaki igrač voli igrati, a ne mogu svima dati minute...

Dinamo u subotu od 18 sati na Maksimiru dočekuje Goricu u utakmici šestog kola HNL-a, a trener Mario Kovačević najavio je susret te govorio o aktualnom stanju u momčadi. 'Modri' su u posljednjem prvenstvenom nastupu remizirali 2-2 s Istrom u Puli, a Gorica je na domaćem terenu odigrala bez pogodaka protiv Rijeke i osvojila prvi bod ove sezone.

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Kovačević je potvrdio da bi neka od novih pojačanja mogla dobiti priliku protiv Gorice. Najbliže početnoj postavi je novi golman Dominik Kotarski.

- Kotarski je najbliže debiju, odnosno tome da počne utakmicu, a za ostale ćemo vidjeti. Mogli bi dobiti priliku i ući s klupe.

Kovačević je zadovoljan s trenutačnim kadrom i odrađenim rokom.

- Jako sam zadovoljan. Još smo jači nego što smo bili. Konkurencija je jaka, ali igramo na tri fronta i bit će puno utakmica. Za sve nove koji su došli vjerujem da će se pokazati kao pojačanja.

Velik broj igrača na pojedinim pozicijama mogao bi utjecati i na završni izgled Dinamova kadra pri samom kraju prijelaznog roka. Trener je najavio da su odlasci mogući prije kraja prijelaznog roka.

- Vidjet ćemo, prijelazni rok još traje. Na nekim pozicijama konkurencija je velika. Bilo bi mi žao da nekim igračima dajem manju minutažu jer su neki ispred njih ipak bolji. Svaki igrač voli igrati i vjerujem da će biti odlazaka. U Dinamu mora biti jaka konkurencija, barem dva igrača na svakoj poziciji.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Jedna od pozicija o kojoj je bilo riječi je i desni bek. Za europske utakmice Dinamo je na toj poziciji prijavio Valinčića, dok kao alternativu Kovačević vidi Niku Galešića.

- Na desnom beku imamo Valinčića, a tu je i Galešić ako bude problema. Pokazao je da to može jako dobro odigrati i on će biti opcija.

Gorica uoči dolaska na Maksimir ima samo jedan bod iz prvih pet kola, no Kovačević ne očekuje laganu utakmicu. Posebno ističe da njegov protivnik nema razloga za kalkuliranje.

- Osvojili su bod protiv Rijeke. Dosta se pojačavaju i dat će sve od sebe jer nitko nije zadovoljan kada je zadnji. Nemaju što izgubiti, ali vjerujte, samo nas se pita. Spremni smo i to ćemo sutra pokazati. Od prve minute idemo jako kako bismo što prije riješili utakmicu.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dion Drena Beljo jedan je od Dinamovih igrača koji su dobro krenuli u novu sezonu. Kovačević je zadovoljan njegovim doprinosom, ali od napadača očekuje daljnji napredak.

- Drago mi je zbog Belje. Nitko te ne pita što je bilo jučer, uvijek želiš još jače. Ekipa i ja kao trener sve ćemo učiniti da mu ova sezona bude bolja. Asistira, bolji je u fazi obrane. Imali smo sastanke s igračima ovog tjedna. On je primjer svima - uvijek moraš tražiti način da budeš još bolji.

U momčadi je i Luka Ivanušec, kojeg Kovačević primarno vidi u ulozi veznog igrača, iako mu nije problem koristiti ga i na krilnoj poziciji.

- Ivanušeca vidimo kao osmicu, ali znamo da može odigrati i na krilu pa neće biti problema ako ga i tamo koristimo.