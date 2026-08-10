Kovačević: Neću kalkulirati, samo me jedna stvar zanima

Dinamo je doputovao u Litvu, gdje ga u utorak od 19 sati (MAXSport 1) očekuje uzvrat trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa Željka Sopića. Nakon demonstracije sile u prvoj utakmici u Zagrebu (5-0) navijači očekuju rutinski prolazak dalje, a Mario Kovačević imao je i pogodnost tjedan dana odmora jer je utakmica HNL-a protiv Rijeke, zbog zauzetosti Uefinim terminima, morala biti odgođena.

- Dobro smo iskoristili ovaj tjedan, dobro smo radili. Neki su se odmorili koji su se trebali. Čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi. Želja nam je na ovom lijepom stadionu odigrati dobru europsku utakmicu i izboriti normalno prolaz. Dat ćemo sve od sebe i da pobijedimo - rekao je Kovačević za službene klupske kanale.

- Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica i tako ćemo se postaviti od prve minute. Domaćin će tu sigurno biti hrabriji i odlučniji nego što je bio na Maksimiru. Mi smo i u toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik, želja nam je to potvrditi sutra. Očekujem puno boljeg domaćina, ali možemo odgovoriti, odigrati dobru utakmicu i tražit ćemo novu pobjedu - nastavio je.

"Modri" su u sezonu krenuli kvalitetno, pritom se izvukli i iz problematičnih situacija na gostovanju kod Thuna, pogotovo u uzvratu u kojem su prošli unatoč dva gola minusa na poluvremenu.

- Vjerujem da smo prošli neke probleme koje smo imali, radimo da bude bolje. Stalno govorim da ćemo biti bolji kako utakmice budu prolazile. Očekujem da ćemo i sutra biti na nivou kakvog želimo. Nećemo razmišljati o prvom rezultatu, nego da odigramo dobro i pobijedimo. To nas samo sutra zanima - kaže trener Dinama.

"Modri" jednim okom gledaju prema idućem tjednu i play-offu protiv norveškog prvaka Vikinga, prije toga u petak dočekuju Rudeš. Svjestan je Kovačević da mora i sačuvati najjače snage. Na pitanje o kadru kazao je:

- Vidjet ćemo, nešto ćemo mijenjati i rotirati. Sigurno će svi igrači dobiti priliku. Sutrašnja utakmica je najvažnija, a tri dana poslije već imamo Rudeš. Svi će dobiti podjednaku minutažu. Neću puno kalkulirati, kreću najjači pa ćemo vidjeti dalje.