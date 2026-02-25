Kovačević: Nemamo što izgubiti i skupo ćemo prodati kožu. Ja ću do kraja vjerovati u preokret...

Nogometaši Dinama će u četvrtak u 21 sat istrčati na teren protiv belgijskog Genka u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige. Genk je u Zagrebu pobijedio 3-1, ali Dinamo i dalje ima nade za prolaz dalje. Zagrebačkim plavima treba vrhunska utakmica u koju idu oslabljeni (Beljo odrađuje suspenziju, a Hoxha ima problema s leđima), no trener Kovačević je rekao da se Dinamo ne misli predati. Uoči važne utakmice, Kovačević se obratio medijima.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Tjedan dana kasnije, što očekivati od utakmice?

- Bit će zanimljivo, bez obzira što Genk ima veliku prednost. Svjesni smo svojih grešaka u Maksimiru koje su kaznili. Vjerujemo da možemo sutra puno bolje, da nećemo griješiti i pokazali smo u prvoj utakmici da možemo igrati s njima. Moramo biti čvršći i jači i možemo do rezultata.

Što Dinamu može donijeti agresivnost?

- Danas se ozbiljan nogomet bez agresivnosti ne može igrati. Svjesni smo bili toga i u prvoj utakmici. Genk je bio agresivniji u prvih 20 minuta i to je iskoristio, zabio, a poslije je bilo sve teže. Moramo paziti na početak utakmice i ako budemo agresivniji da možemo doći do pozitivnog rezultata.

Problemi s igračima?

- Igramo svaka tri-četiri dana i to zamara. Beljo ima kartone, Hoxha duže vrijeme ima problema s leđima pa ga nismo ni vodili, a nismo htjeli ni riskirati sa Sergijem Dominguezom. Visok je intenzitet nogometa i ne možemo igrati s igračima koji nisu na 100 posto. Bennacera nema od prije, ali su svi ostali spremni. Jedva čekamo pokazati da to u prvoj utakmici nismo bili mi, da nećemo raditi greške i nadamo se dobrom rezultatu.

Zabili ste tri gola u Varaždinu u par minuta, bilo bi dobro da tako bude i protiv Genka?

- Nogomet volimo jer je zanimljiv. U Varaždinu čvrsto prvo poluvrijeme i onda se otvorilo. Takva su razmišljanja i za sutra, ali svjesni smo da je Genk puno kvalitetniji od Varaždina. Pokazali smo u prvoj utakmici da možemo i nadam se da će doći naših pet minuta da to iskoristimo i vjerujem u pozitivan rezultat. Ako uđemo čvrsto i agresivno vjerujem da možemo napraviti i nemoguće.

Njihov trener rekao je da ste ih previše respektirali, je li to bio slučaj?

- Ne znam u kojem smislu je to rekao. Poštujemo svaku ekipu. Analizirali smo tih prvih 20 minuta puno puta. Bili su agresivniji, mi smo griješili, a golove smo primili iz prekida pa iz kontre. Dakle nismo ih respektirali ili da smo se htjeli braniti. Bila je otvorena utakmica, imali smo i mi dobrih situacija u tih 20 minuta, ali su oni svoje šanse iskoristili. Usmjerili su utakmicu u tom smjeru da oni na kraju pobjede. Nismo se predali poslije 2-0 i nije da smo ih respektirali.

Opet nemate neke igrače pa bi netko drugi trebao napraviti iskorak, recimo Vidović koji je bio dobar?

- Problem je što nemamo važne igrače. U proljeće smo na vrijeme rotirali momčad. Ovi igrači koji su tu su dobri, pokazali smo to i u Varaždinu, promijenili smo četiri pet igrača u odnosu na Genk i dobro su reagirali. Očekujemo da će biti tako i sutra. Svjesni smo da oni jedva čekaju i da će na terenu pokazat da zaslužuju priliku.

Kako vidite Genk? Neće im biti Konstantinosa Karetsasa, vidite li priliku u tome?

- Vidimo priliku. Karetsas me oduševio prvu utakmicu i sigurno je da će im nedostajati. Naglašavao sam i prije prve utakmice da je Genk u svakom smislu ekipa. To su pokazali, desni bočni nam je zabio dva gola, a to smo najmanje očekivali. Opasnost prijeti sa svih strana, ali da im je Grk jako bitan je. Zaslužan je za kreaciju i pokušat ćemo iskoristiti što ga nema.

Što reći igračima?

- Hrabro, odlučno i po pobjedu. To uvijek govorim. Nemamo puno za izgubiti jer već smo u minusu, ali znam i siguran sam da ćemo sutra skupo prodati kožu. U svemu tome treba i malo sreće da zakompliciramo sve. Vjerujemo da možemo doći do preokreta.



