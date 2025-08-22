Kovačević o popisu 'vatrenih': Izbornik zna najbolje, uskoro ćemo opet imati reprezentativca

Tri utakmice, tri pobjede. Jako je dobar start u službenim utakmicama na klupi Dinama imao Mario Kovačević, a ispred trenera 'modrih' sad je novi izazov. Na gostujućem su terenu pobijedili aktualne hrvatske prvake Rijeku, a sad na Maksimir dolazi Istra 1961. Utakmica 4. kola HNL-a na rasporedu je u subotu, 23. kolovoza, od 21 sat.

- Radimo u ugodnoj atmosferi nakon tri pobjede. Moram pohvaliti igrače da dobro rade, svjesni smo da neke stvari moramo popraviti i to radimo na treninzima. Vraćaju se Theophile i Čavlina, Galešić ima sitnu ozljedu, a Gabriel nije spreman. Konkurencija je velika, na meni je da odaberem najboljih 11. Istra najavljuje da želi pobijediti, ja to poštujem, ali vjerujem da se nas nešto pita i od prve minute krećemo po pobjedu. Prvo poluvrijeme protiv Rijeke treba biti vodilja da tako nastupimo u subotu pa da se kasnije veselimo s navijačima - započeo je Kovačević.

'Modri' imaju tri pobjede u nizu, nisu ni primili gol, ali nisu cijelu utakmicu dominantni na terenu. Drugo poluvrijeme protiv Rijeke bili su u podređenom položaju, ali na kraju su slavili.

- Težit ćemo tobe da imamo mnogo duži period dobre igre, ne može nijedna ekipa na svijetu dominirati 90 minuta. Nismo mi samo da se branimo, narano da Rijeka ima kvalitetu, imali su dobar pritisak, ali siguran sam da ćemo drugi put bolje reagirati, da ćemo doći do igre kako mi želimo. Ne želimo samo pobjeđivati, nego i kroz dobru igru to sve raditi - objasnio je Kovačević.

Iz pulskih redova su na Maksimir stigli Mateo Lisica i Moris Valinčić, dvojac koji 'leti' desnom stranom. Pojačalo je to 'modre', a valja priznati da su 'zeleno-žuti' ostali bez dva važna prvotimca.

- Jači smo sigurno, Mateo i Valinčić igraju dobro, ali Istra se ekipirala. Mi smo sigurno jači, Istra možda bodovno nije na toj razini kako je priželjkivala. Od Hajduka su izgubili, imaju kvalitetnu ekipu i cijenimo to sve, drago nam je da su ti dečki došli.

Nekih rotacija u početnoj jedanaestorci je bilo na Rujevici, sad je nova utakmica pred nogometašima i nova prilika za dokazivanje koje nosi mjesto u udarnoj momčadi.

- Najvažnije je da igrači koji igraju pokazuju da žele pobjeđivati. Što se tiče kvalitete igre, sve tri utakmice bili smo bolji od protivnika, najbitnije je da pobjeđujemo. Prepoznaju to i navijači, idemo iz utakmice u utakmicu. Gabriel ima problema s ozljedom pa je u drugom planu, a o drugim stvarima ne bih - rekao je trener Dinama.

Prvi put nakon 2014. godine na popisu hrvatske reprezentacije nema nogometaša Dinama, izbornik Zlatko Dalić nije pozvao nikog s Maksimira.

- Nemamo sad nakon dugo vremena, ali vjerujem ako ovako nastave da ćemo već na sljedećem okupljanju imati reprezentativca. Poštujem izbornika, on zna što je najbolje za Hrvatsku, a mi smo mijenjali mnogo igrača. Mnogo onih koji su na popisu su igrali u Dinamu, a vjerujem da ćemo opet imati A reprezentativca - zaključio je Kovačević.